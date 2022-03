Pixel 6a dorazí nečekaně brzy. Na Pixel Watch si ale ještě nějakou dobu počkáme

Google zřejmě konečně našel recept, jak učinit své smartphony atraktivními. Pixel 6 a 6 Pro z loňského roku jsou zajímavé nejen svým vzhledem, ale i hardwarovou výbavou v čele s vlastním čipsetem Tensor a silnými fotoaparáty. Google se bude chtít na úspěchu těchto telefonů svézt i ve střední třídě, a proto připravuje odlehčený Pixel 6a, který by měl být představen už zanedlouho.

S „áčkovými“ Pixely Google slaví úspěch už několik let, protože za rozumné peníze nabízejí funkce, na které jsou zvyklí majitelé vlajkových modelů od Googlu. Ve své cenové kategorii zaujmou především fotoschopnostmi a také vlastní interpretací systému Android s dlouhou podporou. Letošní Pixel 6a by si navíc měl z vrcholných modelů vypůjčit i atraktivní design, který definuje zejména vystupující fotomodul táhnoucí se přes celou šířku zad.

O pohon by se rovněž měl starat čipset Google Tensor – ústupky budou zřejmě učiněny na jiných místech, pravděpodobně ve směru odolnosti a absence bezdrátového nabíjení. Telefon bude kompaktnější než jeho sourozenci, neboť jeho OLED obrazovka má mít v diagonále 6,2”. Těšit se také máme na duální fotoaparát s rozlišením 12 + 12 megapixelů.

A kdy bude Pixel 6a představen? Google je známý tím, že rád posouvá termíny, koneckonců loňský Pixel 5a byl očekáván na konci jara, avšak nakonec byl představen v půli srpna. Letos by měl být Google s uvedením rychlejší, podle uznávaného informátora Jona Prossera by se premiéra telefonu měla odehrát na vývojářské konferencí Google I/O, která se koná mezi 11. a 12. květnem. Do obchodů by se ale telefon měl dostat výrazně později, a to 28. července.

Google I/O '22 👇

From what I understand, Google will officially be announcing the Pixel 6a + "teasing" the Pixel Watch.

Pixel 6a launch (in most markets) pushed to July 28th.

Pixel Watch will be formally announced and launched with Pixel 7 and 7 Pro in October. pic.twitter.com/IwwRX2pZtR

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 24, 2022