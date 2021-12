Pixel Watch dostanou čipset od Samsungu a vylepšeného Assistanta

Od vzniku operačního systému Wear OS se netrpělivě očekává příchod chytrých hodinek s tímto systémem přímo od Googlu. Ty by měly sloužit jako referenční zařízení, podobně jako to dělají zařízení Pixel pro Android či Chrome OS. Jednu dobu to vypadalo, že už se Google k tomuto kroku odhodlá a představí svou vizi chytrých hodinek, nicméně dosud se tak nestalo.

Server 9to5Google odhalil uvnitř Pixelu 6 ukrytou zmínku o „PIXEL_EXPERIENCE_WATCH,“ což naznačuje, že Google nejenže pracuje na chytrých hodinkách s Wear OS, ale také že pravděpodobně dostanou některé exkluzivní funkce. V tomto ohledu se nicméně stále jedná o spekulaci.

Google údajně zvažuje pro své Pixel Watch nasazení čipsetu Exynos od Samsungu, nicméně není vyloučena ani varianta vlastního čipsetu Tensor, který by byl upraven pro potřeby chytrých hodinek. Ať už bude v Pixel Watch Exynos či Tensor, v obou případech by čipset měl vyrábět přímo Samsung.

Do Wear OS 3 nicméně míří aktualizace, která významně vylepší Assistanta – ten získá schopnost rozpoznávat příkazy a vykonávat některé akce také v offline režimu, což je aktuálně exkluzivní funkce pro chytré telefony Pixel. Nedávno vypuštěný emulátor Wear OS 3 taktéž ukázal novou podobu Assistanta, který už nebude zabírat celý displej chytrých hodinek, ale jeho aktivita bude indikována pomocí obloučku čtyř barev na spodní straně displeje.

Google Pixel Watch se pravděpodobně představí příští rok

Prozatím je stále příliš brzo určit, které z těchto spekulací se nakonec ukáží jako pravda. Příchod Google Pixel Watch se aktuálně očekává už v roce 2022, pravděpodobně na akci MadeByGoogle, která se tradičně odehrává v říjnu, nicméně je možné, že se Google pokusí překvapit už dříve.