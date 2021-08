Philips Hue Sync Box umocní zážitek při sledování filmů i hraní her

Že Philips nabízí interiérová a exteriérová světla pod značkou Hue, asi není potřeba připomínat. Ostatně díky spolehlivosti a jednoduchosti ovládání se z Philips Hue stalo jedno z nejlepších řešení na trhu. V předchozích článcích jsme si představili jednotlivé řady světel jak do vašeho bytu či domu, tak na zahradu. Nyní se podíváme na to, jak světla synchronizovat tak, abyste si doma vytvořili příjemnou atmosféru například při sledování filmu nebo hraní her.

Důležitou součástí pro propojení světel a dění na obrazovce kromě Hue Bridge je malá černá krabička Hue Play HDMI Sync Box. Ta v sobě ukrývá 5 HDMI 2.0b portů (4 vstupy a 1 výstup), infračervený přijímač, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ 2.4 GHz a Bluetooth 4.2 a podporuje také videa až ve 4K v 60 Hz s HDR10+ a Dolby Vision. Samozřejmostí je poté kompatibilita s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant.

Instalace je poměrně snadná – stačí zapojit krabičku Hue Play HDMI Sync Box do elektřiny, spárovat ji s Hue Bridge skrze mobilní aplikaci a následně už jen zapojit jednotlivá zařízení, jako například televizi, konzoli či set-top box, do připravených HDMI portů.

Světelná show ve vašem obýváku

Nyní už si stačí vybrat váš oblíbený film či seriál, například z platforem jako Netflix či HBO GO, a vychutnat si ambientní koncert světel a barev, jenž umocní váš zážitek. Skrze Hue Play HDMI Sync Box se totiž světla Philips Hue synchronizují s obrazem a nabídnou plynulé zesvětlování/ztmavování a změnu barev na základě toho, co se zrovna v televizi odehrává. To vše pochopitelně s takřka žádným zpožděním, které by zážitek narušovalo.

Drobný zádrhel nastává v případě, kdy chcete sledovat přímo televizní vysílání, případně když streamovací služby sledujete přímo přes aplikace v televizi. Aplikaci totiž do Hue Play HDMI Sync Box nikterak nezapojíte, proto v tomto případě budete muset být trochu kreativní. Aby vám tedy synchronizace světel fungovala, je nutné zapojení multimediálního centra (Apple TV, Google Chromcast apod.), herních konzolí, případně set-top boxu, přes které budete přehrávat média skrz Sync Box přímo do TV.

Sync Box nabízí zážitek jako žádný jiný

Proč si vlastně Philips Hue Play HDMI Sync Box pořizovat? Pro nizozemskou společnost totiž nejde o krok do neznáma. Kdo měl někdy možnost vyzkoušet televizi Philips s technologií Ambilight, jistě potvrdí, že zážitek při sledování filmu či seriálu je jako z jiného vesmíru.

Dynamické světlo, jež opticky rozšiřuje obraz, vás více vtáhne do děje napínavého akčního filmu, kdy se barvy a intenzita rychle mění, stejně tak si vychutnáte i přírodopisné dokumenty, u kterých budete mít pocit, že příroda nekončí u černého rámečku televize. Za zmínku stojí také hraní her, jež je pro využití Sync Boxu ideální – ať už si užíváte dynamické střílečky nebo třeba automobilové závody.

Co vše Philips Hue HDMI Sync Box umí?

Pakliže by vám výstup nějakým způsobem nevyhovoval, není potřeba propadat panice. V mobilní aplikaci si můžete světla a jejich reakce přizpůsobit dle svých preferencí. Aplikace umožňuje měnit nastavení světel, například jas nebo rychlost efektů, určit výchozí nastavení při spuštění a v neposlední řadě si nastavíte i pozici svých světel vůči obrazovce. Výsledný výstup taktéž můžete ovládat například pomocí aplikace, integrovaného tlačítka, infračerveného dálkového ovládání televize nebo hlasem prostřednictvím služeb Amazon Alexa, Siri a Google Assistant.

Philips Hue Play HDMI Sync Box je kompatibilní s rozlišením 4K, Dolby Vision a HDR10+, čímž vám umožní vychutnat si doma nejvyšší možnou kvalitu obrazu – a to vše při synchronizaci chytrého osvětlení Philips Hue pro zajištění prostorového osvětlení. Zážitek si nicméně můžete zpříjemnit také při hraní na své oblíbené konzoli, díky čemuž vás hra ještě více pohltí a vtáhne do děje. Skrze HDMI můžete snadno připojit herní konzole Xbox, PlayStation nebo třeba Nintendo Switch či jakékoliv jiné zařízení s HDMI výstupem.

Kompatibilita a možné využití

Zařízení Sync Box je kompatibilní se všemi barevnými žárovkami nebo svítidly Philips Hue. Do své zóny můžete přidat až 10 barevných světel Philips Hue a pak si užívat, jak nezávisle na sobě reagují na dění na vaší televizní obrazovce a oživují vás domov světelnými efekty. Po jakých světlech ale sáhnout?

S klasickými základními barevnými žárovkami s paticí E27 pochopitelně nešlápnete vedle, nicméně tu správnou atmosféru vykouzlí spíše LED pásky, například Gradient Lightstrip, případně světla jako Bloom, Signe, světelná lišta Play či Iris. Za zmínku rozhodně stojí také fakt, že synchronizaci podporují i bodová světla, která oceníte, pokud sázíte na minimalistickou domácnost.

Nemusíte se ale omezovat pouze na interiéry. Pokud máte na zahradě světla Philips Hue, například bodové světlo Lily Outdoor, svítidlo Discover nebo venkovní LED pásek, můžete je rovněž přidat do jedné skupiny a propojit s krabičkou Hue Play HDMI Sync Box. Poté už stačí jen vytáhnout plátno s projektorem a prvotřídní letní kino v pohodlí domova může přivítat první návštěvníky. Fantazii se zkrátka meze nekladou.

Na závěr bych nerad opomenul jednu důležitou věc, a to cenu. Philips Hue Play HDMI Sync Box pořídíte za doporučenou cenu 6 499 korun, což není zrovna málo. Na druhou stranu pokud máte domácnost vyšperkovanou světly od Philipsu a rádi sledujete filmy nebo hrajete hry na konzolích, tak zařízení stojí za zvážení. Dostanete zcela nové využití svých světel.