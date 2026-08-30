Pentagon srovnal Anthropic s nepřáteli USA. Podle soudu to byla nezákonná pomsta za kritiku

- Soud zrušil označení Anthropicu za riziko pro dodavatelský řetězec, které vyřkl Pentagon a nazvala ho protiústavní odvetou za kritiku vlády
- Spor začal letos v únoru, kdy Anthropic odmítl přepsat smlouvu s armádou tak, aby šlo Claude použít i pro hromadné sledování Američanů nebo plně autonomní zbraně
- Pentagon mezitím podepsal podobné dohody se sedmi jinými firmami včetně Googlu, Microsoftu a OpenAI, druhá žaloba Anthropic navíc pořád běží u soudu ve Washingtonu
Americký federální soud v Kalifornii ve čtvrtek zrušil rozhodnutí Pentagonu označit Anthropic za takzvané riziko pro dodavatelský řetězec. Soudkyně Rita Lin ho v 59stránkovém rozsudku popsala jako protiústavní odvetu za to, že firma veřejně kritizovala vládní požadavky na použití své umělé inteligence. Pro Anthropic jde o vítězství v měsíce trvajícím sporu s Trumpovou vládou.
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Odveta za kritiku
Lin ve svém rozhodnutí napsala, že prázdné dovolávání se národní bezpečnosti není bianco šek k trestání kritiků vlády, a postup Pentagonu označila za nezákonnou odvetu porušující první dodatek ústavy. Podle ní navíc ministerstvo obrany porušilo i pátý dodatek, protože Anthropic nedostal možnost se před rozhodnutím bránit.
Rozsudek to shrnuje jednou větou: Pentagon si sice může vybrat dodavatele AI podle vlastního uvážení, ale opatření namířená proti Anthropicu byla podle důkazů nezákonná a nepodložená. Lin poukázala i na to, že jiné části vlády s Anthropicem běžně spolupracovaly i po jeho zablokování, což podle ní neodpovídá tvrzení, že firma představuje skutečné bezpečnostní riziko. Ostatně stejné rozhodnutí dočasně pozastavila už v březnu. Čtvrteční rozsudek ho teď jen mění v trvalé.
Spor o červené linie
Celý konflikt se datuje do letošního února, kdy chtěl ministr obrany Pete Hegseth přepsat smlouvy se všemi AI firmami tak, aby armáda mohla jejich technologie použít pro „jakékoliv zákonné účely”. Většina firem na nové podmínky přistoupila, Anthropic ale trval na dvou výjimkách. Žádné hromadné sledování Američanů a žádné plně autonomní zbraně bez lidského dohledu. Šéf firmy Dario Amodei tehdy napsal, že s tím „nemůže v dobrém svědomí souhlasit”.
Pentagon na odmítnutí zareagoval ultimátem a firmu nakonec zařadil na seznam rizik pro dodavatelský řetězec. Dal jí tedy nálepku, kterou dřív nesly hlavně zahraniční firmy vnímané jako hrozba pro USA. Trump navíc přikázal federálním úřadům, aby přestaly Claude úplně používat. V květnu pak Pentagon uzavřel podobné dohody se sedmi dalšími firmami. Mezi nimi byli Google, Microsoft, Nvidia, OpenAI nebo SpaceX, které mají Anthropic v klasifikovaných sítích armády nahradit.
Boj ještě nekončí
Čtvrteční rozsudek se týká jen jedné ze dvou žalob, které Anthropic na Pentagon podal. Druhý spor, opřený o jiný právní důvod pro stejné označení, pořád běží u odvolacího soudu ve Washingtonu. Dokud ho soud nerozhodne, zůstává Anthropic formálně označen za riziko pro dodavatelský řetězec, i když vláda podle všeho rozsudek napadne. Trump sám přitom v červnovém rozhovoru pro Axios řekl, že Anthropic už za bezpečnostní hrozbu nepovažuje, i když ji tak dřív líčil.
Mluvčí Anthropicu rozsudek přivítala. „Vítáme rozhodnutí soudu, že označení za riziko pro dodavatelský řetězec bylo nezákonné,” uvedla firma s tím, že dál chce s vládou spolupracovat na využití AI pro národní bezpečnost.