Oprava Pixelu 9 Pro Fold provětrá peněženku. Vnitřní displej stojí stejně jako iPhone 16 Pro Max

Skládací smartphony je zapotřebí používat v rukavičkách

Ohebné displeje jsou náchylné na poškození a jejich opravy jsou velmi drahé

Vnitřní displej Pixelu 9 Pro Fold přijde na stejné peníze jako nový iPhone 16 Pro Max

Ohebný smartphone Pixel Fold letos dospěl do druhé generace, která přinesla oproti původnímu modelu spoustu vylepšení – větší displej, výkonnější čipset, vylepšené fotoaparáty nebo větší akumulátor. Jak ale ukázal nedávný test odolnosti youtubera Zacka Nelsona, po konstrukční stránce má Google stále co vylepšovat – telefon se poměrně ochotně rozlomil a rovněž se na něm projevil neduh všech současných skládaček, kterým měkký ohebný displej. Uživatelé by si rozhodně měli na tuto citlivou komponentu dávat velký pozor, jelikož její výměna umí nehezky provětrat peněženku.

Pixel 9 Pro Fold: výměna ohebného displeje stojí majlant

V USA se zprostředkovává dodávky originálních náhradních dílů a návody na svépomocné opravy elektronických zařízení společnost iFixit. V její nabídce se nově objevily náhradní komponenty na Pixel 9 Pro Fold, a to včetně ohebného displeje. Ten je dodáván v balíčku společně s kompletním šasi, rámečkem displeje, lepící páskou na akumulátor a postranními tlačítky.

Za tento balíček si iFixit účtuje 1 200 dolarů (v přepočtu asi 34 800 korun s DPH), což je částka, za kterou si v USA koupíte stojí zbrusu nový iPhone 16 Pro Max v základní paměťové variantě s 256 GB úložištěm. Součástí není opravárenská sada, za tu je naštěstí příplatek pouze 8 dolarů. Google mezigeneračně poměrně výrazně podražil – ohebný displej pro první Pixel Fold stál „pouze“ 900 dolarů (asi 26 100 korun s DPH).

iFixit prodává i další komponenty na Pixel 9 Pro Fold, a to za následující ceny:

vnější obrazovka za 190 USD

zadní fotoaparáty za 250 USD

vnitřní selfie kamerka za 90 USD

vnější selfie kamerka za 80 USD

akumulátory za 67 USD

Oprava Pixelu 9 Pro Fold je tak jednoznačně patří k nejdražším na trhu, proto doporučujeme tento telefon chránit jako oko v hlavě. V našich končinách se ale zřejmě dají spočítat jeho majitelé na prstech jedné ruky, neboť Google u nás své ohebné telefony oficiálně neprodává.