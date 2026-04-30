Opisovačka od Googlu? Galaxy S27 Ultra ukazuje možnou podobu

- Informátor Ice Universe zveřejnil render, jak si představuje design smartphonu Galaxy S27 Ultra
- Impulzem pro něj byla čerstvá informace o plánovaném přeskupení fotoaparátů na zádech
- Inspirace je patrná u posledních Pixelů anebo u sedm let starého Galaxy S10
Samsung je v návrhu svých smartphonů poměrně konzervativní a nepouští se do žádných velkých mezigeneračních změn. Důkazem jsou i letošní vlajkové modely řady Galaxy S26, které se od svých předchůdců liší pouze v detailech. Příští generace vlajek od korejského obra by ale mohla přijít s radikálnější designovou obměnou.
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Galaxy S27 Ultra a horizontálně posazené fotoaparáty?
Na začátku tohoto týdne se na internetu objevila spekulace o tom, že Samsung u příští generace vlajkových lodí zvažuje odlišné rozmístění fotoaparátů, údajně kvůli implementaci magnetického kroužku pro bezdrátové nabíjení. Této zprávy se chopil uznávaný informátor Ice Universe a představil světu odvážný návrh, jak by mohl vypadat vrcholný model Galaxy S27 Ultra.
If this is the new design of the Galaxy S27 Ultra, do you like it? Will you support this design? pic.twitter.com/zSidzc4vfF
— Ice Universe (@UniverseIce) April 29, 2026
Vyobrazený telefon vypadá jako hybrid mezi Galaxy S26 Ultra a smartphony Google Pixel z posledních let. Samsung by se podle Ice Universe mohl odvážit přeskupit čočky fotoaparátu do vystupujícího horizontálně položeného oválného ostrůvku. Toto řešení by přineslo hned několik výhod, především by se telefon na stole tolik nekýval.
Navíc by Samsung uvolnil značnou plochu zad pro případné osazení magnetického kroužku pro bezdrátové nabíjení a uchycení příslušenství – odpadl by tak problém současné magnetické powerbanky, která při focení překáží.
Horizontálně posazené fotoaparáty bychom neviděli u Samsungu poprvé, podobné řešení Korejci použili před sedmi lety u vlajkových smartphonů Galaxy S10, S10+ a S10e. V jejich případě byly ale čočky téměř v jedné rovině se zády.
Ice Universe ve svém návrhu Galaxy S27 Ultra i nadále počítá s integrací stylusu, naopak ze sestavy fotoaparátů na zádech ubírá jednu čočku. Těžko říct, zda se Samsung někdy ke stejnému kroku odhodlá, v minulosti již byl několikrát zmiňován. Za oběť by měl padnout základní teleobjektiv s 3× přiblížením, jehož funkci by měl zastat bezztrátový ořez z hlavního snímače s vysokým 200Mpx rozlišením. O delší zoom se pak postará periskopický teleobjektiv.
Samozřejmě stále hovoříme o fanouškovském návrhu, který se zřejmě nebude shodovat s realitou (i když u Ice Universe člověk nikdy neví). Jak by se vám takto vypadající Galaxy S27 Ultra zamlouval?