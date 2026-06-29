TOPlist

OpenAI GPT-5.6 je tu: novou superinteligentní AI hlídá americká vláda, běžný smrtelník se k ní nedostane

Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš 29. 6. 19:00
0
Logo OpenAI nad vizuální metaforou modelů GPT-5.6 Sol, Terra a Luna

ℹ️ Hackněte Google! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

  • Novou řadu tvoří tři modely: Sol, Terra a Luna
  • V ChatGPT se zatím neobjeví, OpenAI ji zpřístupnila jen přes API a Codex
  • K prvním testům se dostanou pouze vybrané organizace

OpenAI představila řadu GPT-5.6, ale běžní uživatelé si ji zatím v ChatGPT nevyzkouší. Sol, Terra a Luna jsou dostupné jen v omezeném preview přes API a Codex, navíc pouze pro vybrané partnery a organizace. Veřejný pořadník neexistuje. Firma slibuje širší dostupnost v ChatGPT, Codexu a API v příštích týdnech, přesné datum ale neuvádí.

Sol má být podle OpenAI nejschopnější model nové řady. Firma ho popisuje jako volbu pro složitější programování, vědecké úlohy, práci s počítačem a kyberbezpečnost. Terra má být levnější a univerzálnější varianta, Luna nejrychlejší model pro větší objem požadavků. Pro většinu lidí je teď ale podstatnější dostupnost než výkon: nový model si zatím v aplikaci nezapnete.

Rozdíly jsou vidět i v cenách pro API. OpenAI účtuje Sol za 5 dolarů za milion vstupních tokenů a 30 dolarů za milion výstupních tokenů, tedy zhruba 107 a 639 Kč. Terra vychází přibližně na polovinu, Luna ještě níž. To je důležité hlavně pro firmy a vývojáře, kteří budou řešit, kdy se vyplatí použít nejschopnější model a kdy stačí levnější varianta.

Serverové racky a kabeláž v datacentru
Nejschopnější modely nejsou jen o kvalitě algoritmů. Pro firmy rozhoduje i výpočetní infrastruktura a cena každého požadavku.

Nejdřív vláda, potom preview

Na GPT-5.6 je nejzajímavější způsob uvedení. OpenAI píše, že plány a schopnosti modelů před spuštěním preview ukázala americké vládě. Firma pak zvolila uzavřený start: přístup dostal jen malý okruh organizací a OpenAI jejich zapojení vládě dopředu oznámila. Nejde tedy o běžné vydání nového modelu, které by se během jednoho dne propsalo do ChatGPT všem uživatelům.

Bílý dům chce u nejschopnějších AI modelů vidět víc informací ještě před tím, než se dostanou k širší skupině firem a uživatelů. Červnový výkonný příkaz proto počítá s dobrovolným postupem, kdy vývojáři mohou vládě ukázat vybrané modely s předstihem. Neznamená to ale, že by Washington musel nové modely schvalovat nebo že by OpenAI potřebovala zvláštní povolení k jejich vydání.

Donald Trump při projevu ve Sněmovně reprezentantů v roce 2025
Omezené vydání modelů připomíná, že dohled nad nejschopnějšími AI modely už je ve Washingtonu politické téma.

Opatrnější start souvisí i s tím, že OpenAI u GPT-5.6 víc hlídá citlivé dotazy v API a Codexu. Firma popisuje, že požadavky týkající se biologie nebo kyberbezpečnosti může systém poslat na dodatečnou kontrolu, takže odpověď někdy dorazí později, nebo vůbec. Smysl je jasný: v těchto oblastech může model pomáhat obráncům, ale při jiném zadání také útočníkům.

GPT-5.6 je tedy zatím novinka hlavně pro úzký okruh organizací, ne pro běžné uživatele ChatGPT. Zároveň ukazuje, jak mohou startovat další nejvýkonnější AI modely: nejdřív omezený přístup, kontrola rizik a komunikace s vládou, až potom širší spuštění.

ℹ️ Hackněte Google! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš

Další dnešní články

Nastavení Androidu pro instalaci aplikací z neznámých zdrojů
Konec monopolu: Google reaguje na žalobu a mění finanční pravidla v obchodě Play
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 18:00
0
Samsung Galaxy Buds4 Pro kvalita hovorů
Pokročilé technologie sluchátek Galaxy Buds 4, díky nimž bude váš hlas znít při hovorech dokonale čistě
PR článek
PR článek PR článek 14:55
Chytrý telefon Vivo X Fold 6
Vivo odhalilo skvělou skládačku X Fold 6: dostane se i na český trh
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 14:31
5
Koncept PlayStation 6
PlayStation 6 bude dražší než iPhone. Náklady na výrobu rostou raketovým tempem
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 13:30
0

Kapitoly článku