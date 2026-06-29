OpenAI GPT-5.6 je tu: novou superinteligentní AI hlídá americká vláda, běžný smrtelník se k ní nedostane

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- Novou řadu tvoří tři modely: Sol, Terra a Luna
- V ChatGPT se zatím neobjeví, OpenAI ji zpřístupnila jen přes API a Codex
- K prvním testům se dostanou pouze vybrané organizace
OpenAI představila řadu GPT-5.6, ale běžní uživatelé si ji zatím v ChatGPT nevyzkouší. Sol, Terra a Luna jsou dostupné jen v omezeném preview přes API a Codex, navíc pouze pro vybrané partnery a organizace. Veřejný pořadník neexistuje. Firma slibuje širší dostupnost v ChatGPT, Codexu a API v příštích týdnech, přesné datum ale neuvádí.
Sol má být podle OpenAI nejschopnější model nové řady. Firma ho popisuje jako volbu pro složitější programování, vědecké úlohy, práci s počítačem a kyberbezpečnost. Terra má být levnější a univerzálnější varianta, Luna nejrychlejší model pro větší objem požadavků. Pro většinu lidí je teď ale podstatnější dostupnost než výkon: nový model si zatím v aplikaci nezapnete.
Rozdíly jsou vidět i v cenách pro API. OpenAI účtuje Sol za 5 dolarů za milion vstupních tokenů a 30 dolarů za milion výstupních tokenů, tedy zhruba 107 a 639 Kč. Terra vychází přibližně na polovinu, Luna ještě níž. To je důležité hlavně pro firmy a vývojáře, kteří budou řešit, kdy se vyplatí použít nejschopnější model a kdy stačí levnější varianta.
Nejdřív vláda, potom preview
Na GPT-5.6 je nejzajímavější způsob uvedení. OpenAI píše, že plány a schopnosti modelů před spuštěním preview ukázala americké vládě. Firma pak zvolila uzavřený start: přístup dostal jen malý okruh organizací a OpenAI jejich zapojení vládě dopředu oznámila. Nejde tedy o běžné vydání nového modelu, které by se během jednoho dne propsalo do ChatGPT všem uživatelům.
Bílý dům chce u nejschopnějších AI modelů vidět víc informací ještě před tím, než se dostanou k širší skupině firem a uživatelů. Červnový výkonný příkaz proto počítá s dobrovolným postupem, kdy vývojáři mohou vládě ukázat vybrané modely s předstihem. Neznamená to ale, že by Washington musel nové modely schvalovat nebo že by OpenAI potřebovala zvláštní povolení k jejich vydání.
Opatrnější start souvisí i s tím, že OpenAI u GPT-5.6 víc hlídá citlivé dotazy v API a Codexu. Firma popisuje, že požadavky týkající se biologie nebo kyberbezpečnosti může systém poslat na dodatečnou kontrolu, takže odpověď někdy dorazí později, nebo vůbec. Smysl je jasný: v těchto oblastech může model pomáhat obráncům, ale při jiném zadání také útočníkům.
GPT-5.6 je tedy zatím novinka hlavně pro úzký okruh organizací, ne pro běžné uživatele ChatGPT. Zároveň ukazuje, jak mohou startovat další nejvýkonnější AI modely: nejdřív omezený přístup, kontrola rizik a komunikace s vládou, až potom širší spuštění.