OnePlus ukazuje, jaký je rozdíl mezi běžným a 120Hz displejem

To, že vyšší obnovovací frekvence bude trendem roku 2020, můžeme brát jako hotovou věc. Plynulejší pohyb v prostředí telefonu a celkově svižnější pocit z používání jsou dvě hlavní přednosti použití displeje s vyšší obnovovací frekvencí. V minulém roce mělo pár modelů 90Hz displej a už to zajistilo znatelné změny v plynulosti používání. Letos však výrobci půjdou ještě dál. Nyní vyšel Pete Lau, CEO společnosti OnePlus, ven s videem, kde ukazuje rozdíl mezi 60Hz a 120Hz displejem.

The OnePlus 120Hz Fluid Display: The smoothest, most effortless scrolling experience ever on a smartphone. pic.twitter.com/I4FWP64NfO

Na levé straně je možné rozpoznat model OnePlus 5T, který má 60Hz displej. Rozhodně jej nepovažuji za pomalý (sám jeden stále vlastním), ale OnePlus vedle něj staví dvojnásobně rychlý panel v telefonu, který vzhledem připomíná OnePlus 7 Pro/7T Pro. Cílem videa je samozřejmě nalákat uživatele a fanoušky na chystanou vlajkovou loď OnePlus 8, která se bude pyšnit 120Hz OLED panelem.

Chystaný model přijde zhruba ve druhém čtvrtletí letošního roku a stejně jako vždy předtím, i letos dostanou novinky nejlepší možnou hardwarovou výbavu. Počítejte tedy se Snapdragonem 865, minimálně 8 GB operační paměti, velkou baterii a velmi rychlé nabíjení. Dočkat bychom se letos mohli také dlouze očekávané bezdrátové nabíjení. Bude zajímavé sledovat, kam se dále budou posouvat kvality displejů a kde jsou hranice jejich vývoje.

If you’ve seen high-quality TVs, you’re no stranger to MEMC. We’ve created a custom MEMC chip that can push ordinary 30fps video up to 120, so any video gets the full advantage of our 120Hz Fluid Display. pic.twitter.com/YPD3fw5uOn

— Pete Lau (@PeteLau) January 16, 2020