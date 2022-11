OnePlus se chystá vstoupit do nové kategorie. Odhalení plánuje na příští rok

OnePlus vyrábí převážně smartphony a příslušenství k nim. Příští rok ale údajně vstoupí do nové kategorie. Na začátku letošního roku se spekulovalo, že čínský výrobce chystá své první chytré hodinky a tablet. Zatímco hodinek jsme se dočkali v březnu, tablet stále nikde. Podle informátora Maxe Jambora je ale stále v přípravě.

OnePlus has a tablet in development.

Launch is scheduled for next year! #OnePlusPad

— Max Jambor (@MaxJmb) November 14, 2022