OnePlus prozrazuje: dostanou se mizející čočky fotoaparátu i do prodejních zařízení?

Společnost OnePlus ukázala na veletrhu CES svůj první konceptuální smartphone Concept One, který zaujal nejen koženými zády, ale především technologií lektrochromatického skla pro skrývání čoček hlavního fotoaparátu ve chvílích, kdy není používaný.

Mizející fotoaparát v prodejním zařízení? Jednoznačně ano!

Čínská firma má v plánu tvořit tyto konceptuální smartphony i nadále, aby si na nich ověřila přínos nových neozkoušených technologií pro případné nasazení do produkčních modelů. A jak to bude s komerčním nasazením elektrochromatického skla? Šéf OnePlus Pete Lau pro magazín The Verge potvrdil, že tato technologie se do běžných smartphonů značky jednoznačně dostane, avšak žádný časový údaj jeho odpověď neobsahovala.





Ohebné displeje ještě nejsou zdaleka použitelné

Od šéfa OnePlus také víme, že v nejbližší době se od jeho firmy nedočkáme ohebného telefonu. Důvod je prostý – v OnePlus zatím nenašli žádnou významnou výhodu, která by vyvážila nedostatky dosud dostatečně nevyvinuté technologie. Ta má být použitelná až tehdy, kdy se obrazovky nebudou snadno poškozovat a až v nich nebudou vidět přechody v místech ohybu.

Pete Lau se také vyjádřil k navyšování čoček fotoaparátu. Šéf OnePlus nesdílí názor, že víc čoček = automaticky lepší fotoaparát, může se ale objevit technologie, která přidání další čočky vyžaduje. V tuto chvíli mu ale smartphone s pěti fotoaparáty na zádech příliš velký smysl nedává; OnePlus bude raději ladit software a algoritmy fotoaparátů, a to vlastní silou za pomoci silných partnerů.