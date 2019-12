OnePlus chystá na veletrh CES překvapení. Co do Las Vegas přiveze?

Krátce po Novém roce se v americkém Las Vegas odehraje tradiční veletrh spotřební elektroniky CES 2020. Vůbec poprvé se jej zúčastní i společnost OnePlus, která zde bude podle oficiální pozvánky ukazovat něco speciálního. Co to bude?

OnePlus Concept One: první z řady konceptuálních telefonů

Podle oficiální zprávy OnePlus v lednu ukáže konceptuální smartphone nazvaný jednoduše Concept One. Telefon demonstrovat závazek OnePlus k využívání inovativních technologií a má se také stát ukázkou alternativního přístupu k designu. OnePlus také slibuje, že se nebude jednat pouze o ojedinělý výstřelek, a že bude řadu konceptuálních telefonů v budoucnu rozšiřovat.





V nedávné minulosti jsme viděli několik konceptuálních smartphonů, vzpomeňme například na bezportové a beztlačítkové modely Meizu Zero či Vivo Apex 2019, popř. na Xiaomi Mi Mix Alpha, který je z obou stran obalený displejem. Zda se OnePlus bude u těchto telefonů nějak inspirovat, nebo zda půjde vlastní cestou, zatím nevíme. Stejně tak netušíme, zda se bude jednat o pouhou ukázku do vitríny společnosti, nebo zda bude možné OnePlus Concept One zakoupit.