OnePlus 10T klepe na dveře. Pozvánka na premiéru dává vzpomenout na OnePlus One

I když jsou letní měsíce mnohdy označovány za okurkovou sezónu, letos si na nedostatek nových smartphonů nemůžeme stěžovat. Za rohem už je premiéra nových skládaček od Samsungu, Asus Zenfone 9 nebo také OnePlus 10T. Poslední jmenovaný se světu ukáže 3. srpna, a to překvapivě na standardní tiskové konferenci s živým osazenstvem. Pro tuto událost byla zvolena newyorská Gotham Hall, začátek je stanoven na 16:00 našeho času.

OnePlus 10T bude v portfoliu výrobce plnit roli odlehčené vlajkové lodě pro druhou polovinu letošního roku. Výrobce tento telefon vybaví nejvýkonnějším čipsetem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a superrychlým 150W nabíjením, avšak oproti OnePlus 10 Pro učiní i několik ústupků – přijdeme o teleobjektiv, hardwarový posuvník profilů a superjemný displej s Quad HD+ rozlišením. Snad budou tyto ústupky kompenzovány nižší prodejní cenou.

OnePlus 10T dostane podobný design jako OnePlus 10 Pro, pouze s několika dílčími úpravami. Jednou z nich by mohlo být provedení zad – na pozvánce se chlubí pískovcovou texturou, kterou proslavil už první model značky, slavný OnePlus One.

Nová verze operačního systému OxygenOS

Kromě nového hardwaru očekáváme i představení nové generace nadstavby OxygenOS s pořadovým číslem 13. Ta by měla dát zapomenout na nedokonalou hybridní verzi OxygenOS 12.1 vytvořenou ve spolupráci s Oppo, ale měla by vrátit příjemný uživatelský zážitek, na který byli uživatelé OxygenOS zvyklí. Třináctka by měla přinést vylepšení v oblasti mobilního hraní, konektivity a uživatelských úprav.

Jako první by měl OxygenOS 13 dostat jarní model OnePlus 10 Pro. Chystaný OnePlus 10T se má dočkat až ke konci roku.