Oneplay v říjnu: komedie z romského vězení, bizarní kriminálka a oscarový Oppenheimer

- Na platformu Oneplay v říjnu dorazí hned několik nových filmů a oblíbených českých seriálů
- Vrátí se například poťouchlá komediální krimi Případy mimořádné Marty
- Fanoušky filmových klasik potěší biografické dílo Christophera Nolana Oppenheimer
V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se každý měsíc podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Oneplay. Jaké zajímavé novinky můžete zhlédnout v říjnu?
Oppenheimer (Oppenheimer)
- Datum premiéry: 4. října 2026
- Hrají: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Alden Ehrenreich
Životopisné drama Oppenheimer (82 % na ČSFD) režiséra Christophera Nolana sleduje osudy amerického fyzika J. Roberta Oppenheimera, který stál v čele vývoje první atomové bomby během druhé světové války. Cillian Murphy v hlavní roli zachycuje vědce, jehož práce zásadně změnila běh dějin a otevřela lidstvu cestu k jaderným zbraním.
Film se kromě samotného projektu Manhattan zaměřuje také na Oppenheimerova osobní dilemata a následné politické pronásledování. Snímek získal řadu ocenění včetně sedmi sošek Oscarů a patří k nejvýraznějším filmovým počinům posledních let.
Oddíl B
- Datum premiéry: 9. října 2026
- Hrají: Tadeáš Moravec, Zdeněk Godla, Martin Gorol, Julius Oračko, Vlastimil Kostečka
Český seriál Oddíl B (53 % na ČSFD) pochází z dílny režiséra Jana Prušinovského a scénáristy Petra Kolečka, kteří stojí například za úspěšnými projekty Most! nebo Okresní přebor. Diváky zavádí do prostředí věznice, kde se střetávají různé povahy, ambice i každodenní problémy, přičemž nechybí typický český humor ani situační komika.
Prušinovský je známý schopností kombinovat civilní prostředí s nečekanými situacemi a výraznými postavami. Oddíl B tak cílí především na diváky, kteří mají rádi českou seriálovou tvorbu s osobitým humorem a příběhy vycházejícími z běžného života. V pátek 9. října dorazila první epizoda, celkově je v plánu 10 dílů se stopáží 30–34 minut.
Případy mimořádné Marty (3. série)
- Datum premiéry: 11. října 2026
- Hrají: Tatiana Dyková, Roman Zach, Anita Krausová, Bolek Polívka, Jiří Spišák
Kriminální komediální seriál Případy mimořádné Marty (54 % na ČFSD) s Tatianou Dykovou v hlavní roli se vrací už se třetí řadou. Svébytná a mimořádně inteligentní Marta Adamcová znovu pomůže policistům s řešením zapeklitých případů, přestože od policie původně odešla. Po jejím boku nebude chybět kapitán Kreiner v podání Romana Zacha.
Nová série nabídne osm 50–60minutových epizod a zavede vyšetřovatele do různorodých prostředí, od věznice přes sídliště ovládané drogovým gangem až po lékařskou fakultu. Vedle nových kriminálních zápletek se budou dál rozvíjet také vztahy hlavních postav. Do týmu navíc přibude nováček Vojta Hampl a na scénu se vrátí Martin otec Štefan, kterého hraje Bolek Polívka. Za seriálem přitom stojí režisérské duo Marek Najbrt (Štěstíčku naproti, Kancelář Blaník) a Tomáš Pavlíček (Přišla v noci, Metoda Markovič: Straka).
Přání k narozeninám: Křtiny
- Datum premiéry: 12. října 2026
- Hrají: Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Matěj Hádek, Simona Babčáková, Jaroslav Plesl
Česká rodinná komedie Přání k narozeninám: Křtiny (42 % na ČSFD) režisérky Marty Ferencové navazuje na film Přání k narozeninám z roku 2022. Manželé Líba a Arnošt, které hrají Eva Holubová a Jaroslav Dušek, se tentokrát připravují na křtiny. Líba má o celé události jasnou představu včetně jména dítěte, jenže její snacha Simona se tajně rozhodne jinak.
S blížícím se obřadem se začnou komplikovat nejen přípravy, ale také vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Do série nedorozumění se zapletou i přátelé Karel s Richardem a zmatek ještě prohloubí prodavačka Vlastička, která ztratila paměť. Film sází na situační humor, rodinné spory a snahu udržet pod kontrolou událost, která se postupně vymyká všem plánům.