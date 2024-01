One UI 6.1 vylepší starším zařízením fotoaparáty, přibudou i nové AI funkce

Samsung už připravuje aktualizaci One UI 6.1 pro starší zařízení

Vylepšení by se měla týkat především fotoaparátů

Chybět nebude ani aktuálně populární umělá inteligence

Chytré telefony od Samsungu patří co se týče fotografických schopností mezi špičku v rámci dnešních smartphonů. Velkou zásluhu na tom má pochopitelně také software One UI, do kterého patří také výchozí fotoaplikace, která umí řadu šikovných vychytávek. Jihokorejský gigant je co se týče aktualizací poměrně štědrý ke svým starším modelům, což pro uživatele znamená, že se jejich zařízení dočkají i několik let po vydání nových funkcí. Jinak tomu není ani v případě fotoaplikace, která v rámci One UI 6.1 dostane hned několik šikovných vylepšení.

Fotoaparáty se dočkají významného vylepšení

Samsung totiž oznámil, že starší telefony Galaxy budou brzy využívat vylepšený režim Single Take díky uživatelskému rozhraní One UI 6.1. Telefony dostanou na výběr čtyř různých zoomů, které jsou aktuálně k dispozici v rámci řady S24, konkrétně 10×, 5×, 3×, 1× a samozřejmě také focení na širokoúhlý fotoaparát. Nové funkce budou k dispozici pro zařízení řady Galaxy S23, S22, Flip 4 a vyšší, Fold 4 a vyšší a Tab S9. Režim Single Take také nabízí lepší rozpoznávání domácích mazlíčků.

Nové možnosti se také otevírají v případě dlouhých expozic. Přibyde například funkce úprav fotografií s dlouhou expozicí, které budou přístupné pro fotografii v aplikaci Galerie a budou fungovat pouze v případě, že byl při pořízení snímku aktivní režim Motion Photo. Dále Samsung přidá podporu HDR pro uživatele, kteří si prohlížejí videa na sociálních sítích. To by se mělo objevit v modelech Flip 5, Fold 5 a Galaxy S23. Kromě toho budou moci blíže nespecifikovaná zařízení s uživatelským rozhraním One UI 6.1 procházet snímky Motion Photo a vybrat si konkrétní snímek, který se jim líbí. Tím se snímek změní na 12Mpx snímek.

V rámci aktualizace One UI 6.1 nebude chybět ani editor videa. Za zmínku stojí, že uživatelé budou moci začít editovat videa na svém zařízení Galaxy, a poté pokračovat na jiném připojeném tabletu nebo počítači. Kromě toho má na starší zařízení dorazit funkce kolorování při prohlížení černobílých fotografií. U řady S24 tato funkce umožňuje uživatelům přidávat černobílým snímkům odhadované barvy. Bohužel, podobně jako u funkce pro úpravu videa, ani zde Samsung neuvedl, která zařízení funkci kolorování obdrží. Chybět by neměly ani některé funkce využívající umělou inteligenci, jako je aplikace Enhance-X, která umožní provádět úpravy a optimalizaci pouhým jedním kliknutím.

Na starší zařízení Galaxy se One UI 6.1 pravděpodobně dostane již brzy, protože Samsung už aktualizaci údajně začal testovat. Zpoždění lze teoreticky odůvodnit tím, že aktualizace 6.1 je poměrně významná, neboť přináší více softwarových vychytávek s umělou inteligencí. Některé zahraniční zdroje hovoří o tom, že by prostředí One UI 6.1 pro vybrané modely mohlo být dostupné už do konce března letošního roku.