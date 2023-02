One UI 5.1 míří na starší smartphony od Samsungu. Je mezi nimi i ten váš?

Samsung začal vypouštět aktualizaci prostředí One UI 5.1 pro starší vlajkové modely

Dostupnost aktualizace hlásí majitelé posledních tří generací

Samsung v minulém týdnu odhalil nové vlajkové smartphony řady Galaxy S23, které pohání systém Android 13 s novou verzí prostředí One UI 5.1. Desetinkový update postupně dostanou i starší vlajkové smartphony korejské značky, přičemž podle serveru SamMobile již byla první vlna aktualizací zahájena.

Update aktuálně dostávají následující smartphony:

Galaxy S20, 20+ a S20 Ultra

Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra

Galaxy S22, S22+ a S22 Ultra

Galaxy Z Flip 4 a Z Fold 4

Dostupnost aktualizace hlásí především evropští uživatelé, např. Německa nebo Nizozemska, vyžadováno je stažení 2GB balíčku. Na to, že se jedná o desetinkový update, obsahuje poměrně velké množství novinek. Vylepšen byl například multitasking a rutiny, novinky přistály i do aplikací Galerie, Fotoaparát, Počasí nebo Samsung Internet. Novinkám v One UI 5.1 jsme se podrobněji věnovali v tomto článku.