Známe novinky z One UI 5.1 včetně exkluzivních funkcí pro řadu Galaxy S23

Novinek v One UI 5.1 bude celá řada

Nejvíce vychytávek dostanou fotoaparáty a aplikace Galerie

Pro řadu S23 bude exkluzivní funkce usnadňující upgrade

Chytré telefony od Samsungu nejsou jen o špičkovém hardwaru, ale také o softwarové nadstavbě One UI, na kterou uživatelé nedají dopustit a která dělá značnou část uživatelského zážitku. Nová verze s pořadovým číslem 5.1 se má objevit už 1. února společně s novými vlajkovými modely Galaxy S23, avšak seznam novinek se na internetu objevil už v předstihu. Na co všechno se můžeme těšit?

Fotoaparáty a Galerie se dočkají největších změn

Nejvýraznější vylepšení se budou týkat fotoaparátů a aplikace Galerie pro zobrazování fotografií i videí. V případě aplikace pro ovládání fotoaparátů se dočkáme jednodušší úpravy barevného podání u selfie a příchod aplikace Expert RAW.

V Galerii se můžeme těšit na sdílená rodinná alba až pro 6 lidí se společným prostorem 5 GB, širší možnosti úprav, více informací o pořízených fotografiích při potažení od spodního okraje, pokročilejší vyhledávání či možnosti zvolit si, kam se budou ukládat snímky a záznamy obrazovky. Samsung nezapomněl ani na rozšířenou realitu – přidá možnost využití až 3 emoji v AR Emoji Camera a vylepší i AR Doodle.

Novinkou budou také dva widgety, jeden určený pro sledování stavu baterie telefonu, sluchátek či hodinek od Samsungu, druhý pro předpověď počasí. Z aplikací se vylepšení dočká například Internetový prohlížeč Samsung Internet, konkrétně jeho vyhledávání, dále aplikace Počasí dostane více informací seřazených přehledně na úvodní stránce a do telefonní aplikace bude integrován Bixby, avšak pouze v angličtině a korejštině.

Sdílení mezi uživateli bude o poznání jednodušší

Výrazných změn se dočká také konektivita. Poznámky od Samsungu půjde sdílet a editovat ve více lidech současně, s ostatními bude možné sdílet rovnou celé aplikace jako galerie, poznámky či kalendáře jen pouhým zasláním odkazu, přibyde lepší propojení s notebooky Galaxy Book, uživatelé budou mít taktéž větší kontrolu nad hudbou přehrávanou na bezdrátových reproduktorech skrze Wi-Fi a zajímavým přídavkem bude pokračování v prohlížení internetu na počítači, pakliže na telefonu budete používat prohlížeč Samsung Internet. Režim DeX rovněž dostane vylepšený multitasking při rozdělené obrazovce, který se inspiroval správou oken ve Windows.

Samsung neopomněl ani různé drobnosti. Novinkou bude možnost nastavit si různé tapety na pozadí podle vašich současných aktivit a pokud využíváte automatizované akce skrze Bixbyho, tak pro ně přibyde celá řada nových funkcí, například při přechodu do režimu letadla či na mobilní hotspot, možnost spouštět více aplikací nebo vyvážení hlasitosti pro levý a pravý kanál současně. V nastavení se budou rovněž zobrazovat na horní hraně tipy na užitečná nastavení nebo upozornění na případné problémy, které můžete ihned vyřešit. Noví majitelé telefonů Galaxy taktéž ocení rychlejší a snadnější úvodní nastavení včetně migrace dat ze starého telefonu bez nutnosti zadávat jakékoli přihlašovací údaje.

Něco jen pro Galaxy S23

Poslední zmíněná funkce by měla být exkluzivní pro vlajkové modely Galaxy S23, stejně jako tajemná funkce AI Restoration, o které ovšem prozatím nic podrobnějšího nevíme. One UI 5.1 se postupně dostane na všechny vlajkové modely uvedené na trh po řadě Galaxy S20 a ohebném Galaxy Z Flip. Debut očekáváme společně s chystanou řadou Galaxy S23 už 1. února, přičemž na starší modely by se měla nová verze nadstavby začít šířit od března.