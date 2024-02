Ohebný iPhone je stále ve hře. Apple aktivně testuje dva prototypy

Apple má údajně na pracovním stole dva prototypy ohebného iPhonu

Oba mají být ve stylu véčka, jako například Samsung Galaxy Z Flip 5

Do oficiálního představení ale mají ještě pořádně daleko

Ohebný smartphone od Applu je jedno z témat, které se vždy v průběhu roku několikrát objeví v rámci různých spekulací. Zatímco Samsung a ostatní velcí výrobci chytrých telefonů už nějaká želízka v ohni na mladém a dynamicky se rozvíjejícím segmentu trhu mají, gigant z Cupertina stále s představením svého zařízení otálí. To nicméně neznamená, že by spekulace o možném ohebném smartphonu s logem nakousnutého jablíčka na zádech utichaly, ba právě naopak. Ostatně nedávno jsme psali o možné ohebné náhradě iPadu mini, jejíž realizace sice příliš pravděpodobně nevypadá, což ale neznamená, že Apple s tímto konceptem neexperimentuje.

Uvedení na trh čelí hned několika překážkám

Nyní přišel server The Information s informací, že Apple pracuje minimálně na dvou ohebných prototypech ve stylu véčka. Podle spekulace jsou tyto skládací iPhony teprve v počáteční fázi vývoje. Apple práci na tomto projektu údajně zahájil okolo roku 2020, ale pravděpodobně to bude trvat ještě několik let, než bude moci prezentovat hotový výsledek. Článek tvrdí, že tým průmyslového designu společnosti Apple chtěl vytvořit zařízení, které by bylo o polovinu tenčí než současné modely iPhonu, aby po složení nebylo příliš tlusté. Zkoumali také možnost přidání obrazovek směřujících ven, aby byly vidět, když je zařízení zavřené. Aktuální podoba komponentů, jako jsou baterie a displeje, však inženýrům ztěžuje dosažení těchto cílů.

Společnost Apple údajně pracuje na způsobu, jak zmenšit záhyb uprostřed displeje, který se objevuje po mnohonásobném přeložení. Apple také chce, aby zařízení leželo zcela naplocho a umožňovalo uživatelům interakci s obrazovkou a volné kreslení na ni pomocí příslušenství, jako je Apple Pencil. Jak zároveň The Information připomíná, pokud se inženýrům nepovede dosáhnout vysokých standardů Applu, bude projekt s velkou pravděpodobností ukončen. O skládacím zařízení od Applu spekuloval nedávno také korejský server The Elec, který ovšem neoperoval s názvem iPhone. Je totiž poměrně pravděpodobné, že první ohebné zařízení od Applu nebude telefon, ale spíše tablet.

Jednou z výhod skládacího iPhonu by bylo, že by byl menší a přenosnější než typické smartphony. Navíc by jej šlo podobně jako Galaxy Z Flip od Samsungu rozložit pod úhlem 90 stupňů a pořizovat fotografie bez pomoci stojánku, čehož by marketing Applu jistě rád využil. Ačkoli jsou ohebná zařízení již bez větších problémů použitelná při běžném provozu, stále ještě před sebou mají několik let vývoje, než budou ve stejné situaci, jako klasické chytré telefony. Ty lze dnes již považovat za hotový produkt, v rámci kterého se žádných zásadních inovací nejspíše nedočkáme.