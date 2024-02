Apple pracuje na novince s ohebným displejem. Na odhalení si ještě počkáme

Apple údajně testuje ohebný displej s úhlopříčkou mezi 7 a 8 palci

Tato skládačka by mohla nahradit nejmenší iPad v portfoliu Applu

Vzhledem ke spekulovanému nasazení OLED panelu do iPadu mini to ale příliš smysl nedává

Ohebné telefony jsou nejen módním výstřelkem, ale především díky Samsungu zcela svébytným segmentem smartphonů, který neustále roste. Zatímco většina předních výrobců již představila svou vizi, kudy by se měly skládačky ubírat, na jednoho stále čekáme. Řeč se samozřejmě o Applu, který s uvedením prvního ohebného telefonu nikterak nepospíchá. Ostatně z jeho pohledu ani není důvod – trh skládaček je zatím pořád relativně malý a tradiční telefony vydělávají Applu mnohem více peněz. To nicméně neznamená, že se to v budoucnu nemůže změnit.

Ohebný iPhone je v nedohlednu

Podle nových informací od dodavatelů součástek z Jižní Koreje by se první skládací zařízení od Applu mohlo objevit v roce 2026 nebo 2027. Velikost vnitřního displeje by se měla pohybovat kolem 7 až 8″, čímž by podle některých spekulací mohl nahradit iPad mini. Z dalších specifikací bohužel už nic nevíme, nicméně je tady jedno velké ale. Apple totiž údajně testuje novou generaci iPadu mini s OLED panele, což by nedávalo velký smysl, pokud by jej měla nahradit skládačka. Navíc iPad mini pravděpodobně nedostane OLED dříve, než Pro modely, tedy jej nejspíše uvidíme nejdříve až v roce 2025.

Firmy Samsung Display a LG Display, kteří jsou předními výrobci displejů na světě, údajně poskytly Applu vzorky skládacích panelů s úhlopříčkou 6″, respektive 7″, na kterých chtěl nejspíše gigant z Cupertina postavit prototypy ohebného telefonu. Nové informace jsou nicméně v rozporu s touto starší informací a je tedy otázkou, nakolik se dá nové spekulaci věřit.

Pokud se však Apple rozhodne, že se výroby ohebného telefonu pustí, je velmi pravděpodobné, že se obrátí na společnost Samsung Display a její panely, vzhledem k jejím bohatým zkušenostem s dodávkami skládacích panelů pro Samsung Electronics. Později, tedy pravděpodobně okolo roku 2028, by Apple mohl uvést na trh také 20,25″ skládací produkt, který mít ponese buďto značku iPad, nebo Mac.