Ohebné i voděodolné. Samsung Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3 nabídnou certifikaci IPx8

Ačkoli toho ohebné telefony vydrží poměrně hodně, stále k nim přistupujeme jako ke křehkým zařízením. Celému vnímání nepomáhá ani fakt, že doposud se žádný telefon s ohebnou konstrukcí nepochlubil tělem odolným proti vodě či prachu. Leaker Evan Blass na svém Twitteru zveřejnil informaci, že se korejský gigant Samsung chystá tuto metu pokořit.

Příspěvěk zmínil několik specifikací jak modelu Z Flip 3, tak modelu Z Fold 3. Ohebné véčko od Samsungu se údajně bude pyšnit 6,7″ vnitřním displejem a 1,9″ vnějším displejem. Zároveň by měl být osazen dvojicí 12Mpx fotoaparátů na vnější straně a jedním 10Mpx snímačem pro videohovory na vnitřní straně.

Větší model Galaxy Z Fold 3 dostane 7,6″ vnitřní a 6,2″ vnější displej, v doprovodu tří 12Mpx fotoaparátů na vnější straně, kterým sekundují 10Mpx a 4Mpx selfie fotoaparáty. Nemá chybět ani podpora pro dva typy dotykového pera S Pen.

Few upcoming foldable details. Z Flip3

– 6.7" internal / 1.9" cover displays

– 12MP x2 (rear) / 10MP (selfie) Z Fold3

– 7.6" internal / 6.2" external displays

– 12MP x3 (rear) / 10MP (cover selfie) / 4MP (main selfie)

– 2 optional S-Pens (Pro and Fold Edition) Both phones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt — Evan (@evleaks) July 26, 2021

Mnohem zajímavější je ale informace, že oba modely by měly disponovat voděodolností podle standardu IPx8. To znamená, že zařízení jsou testována na nepřetržité ponoření do vody, za předem daných podmínek výrobcem. V případě odolnosti proti prachu jsme se bohužel dočkali pouze písmena x.

To sice neznamená, že by obě zařízení nebyla utěsněna proti prachu, nicméně nebyla na tento druh odolnosti testována. Pro Samsung by voděodolnost u ohebných telefonů znamenala další pokoření hranice v konstrukci ohebných telefonů a významný posun kupředu. Jestli tomu tak skutečně bude, se dozvíme už 11. srpna na speciální akci Samsung Unpacked.