Odhalení ohebných Samsungů je na spadnutí. Víme, kdy půjdou do prodeje

Že Samsung na srpen chystá svou tradiční akci Unpacked není žádným tajemstvím. Ohledně data, kdy korejský gigant představí své ohebné telefony, chytré hodinky a bezdrátová sluchátka se vedly diskuse, nicméně ruská pobočka Samsungu předčasně sdílela datum a čas události, čímž spekulace rozptýlila.

Představení má proběhnout 11. srpna v 16:00 a těšit se pravděpodobně můžeme na dvojici ohebných telefonů Galaxy Z Fold 3 a Galaxy Z Flip 3, společně s chytrými hodinkami Galaxy Watch 4 a Galaxy Watch 4 Classic. Samsung by neměl vynechat ani bezdrátová sluchátka Galaxy Buds 2.

Exclusive: Official Teaser of the Galaxy Unpacked. Launch Event on August 11 at 10 AM EST/2 PM GMT/7:30 PM IST. The tagline is "Get Ready to Unfold". Are you? #GalaxyUnpacked

Please link & credit: https://t.co/XFh4mHQ1fr pic.twitter.com/d9NBjLxkqp

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 20, 2021