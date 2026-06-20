Obří letní výprodej her od EA je tady: Battlefield 6 poprvé zlevnil o polovinu!

- Společnost Electronic Arts zahájila na Steamu velký letní výprodej významné části svého katalogu
- Za historicky nejnižší cenu pořídíte povedenou střílečku Battlefield 6, hra vůbec poprvé zlevnila o polovinu
- Za výhodnou cenu ale pořídíte i remake hororu Dead Space nebo kolekci Mass Effect Legendary Edition
- Výprodej potrvá až do 9. července
Společnost Electronic Arts spustila na Steamu a ve svém vlastním digitálním obchodě extrémní výprodej, který se vztahuje téměř na kompletní nabídku známého herního vydavatele. Velmi výhodně si můžete pořídit například oceňovaný remake hororu Dead Space nebo většinu dílů válečné série Battlefield v čele s aktuálním „šestým“ dílem, který vůbec poprvé zlevnil na polovinu. Povedená střílečka, která od loňského vydání obdržela celou řadu vylepšení a nového obsahu, je k mání za 34,99 eur (cca 850 korun).
Za historicky nejnižší cenu si můžete pořídit také zmiňovaný remake hororu Dead Space, který se prodává za 5,99 eur (necelých 150 korun). Předělávka z roku 2023, za níž stojí kanadské studio Motive, se může pyšnit velmi kladnými recenzemi (na serveru OpenCritic má souhrnné hodnocení 89/100). Recenzenti chválili například perfektní ozvučení, chytře rozšířený příběh či dechberoucí redesign vesmírné lodi USG Ishimura, na jejíchž palubě se příběh odehrává.
Výběr zajímavých slev z velkého výprodeje her od EA
- Battlefield 6 – 34,99 eur (cca 850 korun)
- Dead Space (remake z roku 2023) – 5,99 eur (150 korun)
- Mass Effect Legendary Edition (remaster původní trilogie) – 4,79 eur (115 korun)
- Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition – 3,19 eur (77 korun)
- Need for Speed Unbound – 6,99 eur (170 korun)
- Battlefield 1 Revolution – 1,99 eur (50 korun)
Speciální edice zlevněných her pořídíte za stejnou cenu na Steamu i v aplikaci EA App. Přímo v obchodě od EA jsou u vybraných titulů k dispozici i standardní edice, které vycházejí ještě výhodněji. Takový Battlefield 1 si tímto způsobem můžete pořídit už za 0,99 eur, tedy přibližně za 25 korun.
Za zmínku však stojí i skutečnost, že řadu z aktuálně zlevněných her naleznete v předplatném EA Play, které je dostupné i na Steamu. Pokud tedy uvažujete o pořízení většího počtu kousků, které ale nutně nepotřebujete mít ve virtuální knihovničce natrvalo, možná se vám vyplatí koupit členství za 5,99 eur měsíčně (cca 145 korun).