Objednal si jablka online, ale přišel mu iPhone

Někdo má více štěstí než rozumu. To lze s trochou nadsázky říci o padesátiletém Nicku Jamesovi z města Twickenham na předměstí Londýna. Když si z místního supermarketu přes internet objednal nákup, připsal na svůj seznam také pár jablek. K jeho štěstí supermarket pořádal soutěž, která náhodné zákazníky odměňovala elektronikou za nákup specifických položek. James neměl ani tušení, že za nákup jablek si může odnést nový iPhone SE (2020).

To se mu k jeho štěstí stalo. Překvapení v nákupu tušil, nicméně čekal spíše velikonoční vajíčko než chytrý telefon. „Tohle jsem opravdu nečekal. Po zjištění jsem byl doslova šokován,“ řekl James na konto nečekané výhry. Nový iPhone si nenechá pro sebe, ale poslouží jako dárek. „Můj syn bude mít určitě radost,“ dodal James na Twitteru.

A big thanks this week to @Tesco & @tescomobile. On Wednesday evening we went to pick up our click and collect order and had a little surprise in there – an Apple iPhone SE. Apparently we ordered apples and randomly got an apple iphone! Made my sons week! 😁 #tesco #substitute pic.twitter.com/Mo8rZoAUwD

— Nick James (@TreedomTW1) April 10, 2021