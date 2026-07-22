O Palantir nestojíme, zní z Německa a Francie. Evropští giganti chtějí vlastní alternativu

- Dvě evropské země nechtějí být závislé na americké společnosti Palantir
- Dohodly se na spolupráci při vývoji evropské alternativy
- Vzhledem k napjatým vztahům mezi Evropou a USA se jedná o logický krok
Palantir je jedním z největších jmen v oblasti umělé inteligence a vojenských technologií, nicméně se jedná o americkou společnost, což může být v některých případech problém. Francie a Německo se proto zavázaly vyvinout evropskou alternativu k vojenskému softwaru Palantiru využívajícímu umělou inteligenci. Ve společném prohlášení podepsaném po jednáních mezi Emmanuelem Macronem a Friedrichem Merzem se obě země zavázaly prozkoumat možnost vytvoření evropské suverénní digitální páteře, která by zahrnovala bezpečnost zaměřenou na data, umělou inteligenci a cloudová řešení.
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Vojenské technologie Made in EU
Jako výchozí bod byla uvedena francouzská platforma Arcadia, která využívá umělou inteligenci pro velení a řízení, spolu s blíže nespecifikovanými srovnatelnými německými řešeními. Tento závazek přichází poté, co se obě země rozhodly vyřadit Palantir ze svých zpravodajských služeb. Francouzská DGSI v červnu oznámila, že nahrazuje Palantir systémem ArgonOS od ChapsVision, zatímco německý BfV zvolil taktéž ChapsVision a bundeswehr zcela vyloučil Palantir ze svých zakázek. Jeden z nejvyšších velitelů NATO nedávno pro server Politico uvedl, že neexistuje žádná skutečná evropská alternativa k softwaru Maven od Palantiru, který aliance používá ke zpracování dat z bojiště, což by se brzy mělo změnit.
Čím se zabývá Palantir?
Palantir Technologies je americká softwarová společnost specializující se na vývoj pokročilých platforem pro analýzu obřích objemů dat (Big Data) a integraci umělé inteligence. Založena v roce 2003 se spolupodílem Petera Thiela, firma proslula především úzkou spoluprací s americkými zpravodajskými službami (jako CIA či FBI) a armádou, kterým její klíčový software Gotham pomáhá identifikovat hrozby a plánovat operace. Vedle obranného sektoru se Palantir prosazuje i v komerční sféře s platformami Foundry a AIP (Artificial Intelligence Platform), jež velkým korporacím a bankám umožňují zefektivňovat dodavatelské řetězce, odhalovat podvody a řídit provoz za pomoci AI v reálném čase.
Generální ředitel společnosti Palantir Alex Karp v rozhovoru pro deník Bild minulý měsíc označil odmítnutí Německa zvážit spolupráci s jeho firmou za „hon na čarodějnice“ a tvrdil, že tento software se osvědčil na každém významném bojišti. Berlín ale nepřesvědčil – otázka suverenity nespočívá v tom, zda technologie Palantiru funguje, ale v tom, zda by nejcitlivější vojenská infrastruktura Evropy měla být závislá na americké společnosti v době, kdy nelze dobré transatlantické vztahy považovat za samozřejmost.
Společné prohlášení se týká také raket, tanků a vesmírného programu. Francie, Německo a Spojené království prozkoumají možnosti spolupráce v oblasti zbraní s dlouhým doletem s využitím kapacit ArianeGroup. V rámci francouzsko-německého tankového programu MGCS, jehož cílem je nahradit tanky Leopard 2 a Leclerc, bude zahájen výzkumný program zaměřený na autonomní řízení, senzory a propojení jednotek na bojišti. V prohlášení výrazně chyběl problémový projekt stíhacího letounu nové generace FCAS. Místo toho se obě země dohodly na vytvoření evropského standardu, aby stíhací letouny a drony z různých zemí mohly v terénu vzájemně komunikovat.