Nubia Neo 5 GT vrací zájem o herní mobily. Navíc k tomu má zřejmě nejzajímavější AI, známe českou cenu

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- Nubia přiváží na český trh nový herní smartphone Neo 5 GT
- Telefon nabízí integrovaný ventilátor pro aktivní chlazení nebo haptická tlačítka na boku
- V prodeji je za doporučenou cenu 10 990 korun, sám výrobce ale nevyvrací brzké zlevnění
Na český trh vstupuje nový herní smartphone Nubia Neo 5 GT, který výrobce poprvé ukázal letos na veletrhu MWC v Barceloně. Novinka cílí především na hráče mobilních her, čemuž odpovídá nejen výbava, ale i několik méně obvyklých hardwarových prvků.
Herní telefon Nubia Neo 5 GT
Největší zvláštností telefonu je integrovaný systém aktivního chlazení. Na rozdíl od většiny běžných smartphonů, které spoléhají pouze na pasivní odvod tepla, Neo 5 GT využívá vestavěný ventilátor společně s rozměrným chladicím systémem a vzduchovým kanálem vedoucím přes vnitřní část telefonu. Existenci systému potvrzují i výduchy na obou stranách. Cílem je udržet stabilnější výkon při dlouhodobém hraní náročných her a omezit snižování výkonu způsobené přehříváním.
Uvnitř pracuje procesor MediaTek Dimensity 7400 vyráběný 4nm technologií. Doplňuje jej rychlá operační paměť LPDDR a výrobce nasadil také vlastní systém NeoTurbo Engine, který pomocí softwarové optimalizace rozděluje výkon podle aktuální zátěže. Podle výrobce telefon zvládá podporované hry jako Garena Free Fire nebo Mobile Legends: Bang Bang až při 120 snímcích za sekundu, zatímco ve hře Delta Force má dosahovat stabilních 90 FPS.
AMOLED displej a boční herní tlačítka
Přední straně dominuje 6,8″ AMOLED displej s rozlišením 1,5K. Výrobce uvádí maximální jas až 4 500 nitů a certifikaci SGS Eye Care zaměřenou na omezení únavy očí. Displej zároveň podporuje technologii Magic Touch 3.0, která má zachovat citlivost dotykového ovládání i při vlhkých nebo zpocených prstech.
Hráče potěší také dvojice dotykových spouští (tzv. triggerů) Neo Triggers 5.0 umístěných na hraně telefonu. Ty lze využít například jako dodatečná tlačítka při hraní akčních titulů, podobně jako u některých specializovaných herních telefonů. V každé hře si lze na haptická tlačítka namapovat vlastní funkci, většinou může kopírovat některé dotykové prvky na obrazovce (například střelbu či akceleraci).
Velká baterie s funkcí Bypass Charging
Energii dodává dvoučlánková baterie s kapacitou 6 210 mAh, která podporuje 45W nabíjení. Zajímavou funkcí je Bypass Charging – při hraní s připojenou nabíječkou může být telefon napájen přímo ze zdroje, aniž by se průběžně nabíjela baterie. To omezuje její zahřívání i opotřebení během delších herních seancí. Ve výbavě nechybí ani stereo reproduktory s podporou DTS Ultra, RGB podsvícení zadní části nebo zahnutý nabíjecí USB-C kabel s 90° konektorem, který při hraní méně překáží v ruce.
AI funkce i 50Mpx fotoaparát
Součástí systému je prostředí AI Game Space 5.0, které sdružuje herní funkce včetně virtuálního asistenta. Ten dokáže například poskytovat tipy během hraní, odpovídat na dotazy nebo automaticky reagovat na příchozí zprávy, aniž by hráč musel opustit rozehranou partii. Výrobce přidal také AI nástroje pro překlady, shrnutí textů nebo upozornění na potenciálně podvodné hovory a SMS. Zcela unikátní je pak funkce simultánního překladu telefonního hovoru, která funguje i v češtině, na rozdíl od dalších výrobců.
Fotografickou výbavu tvoří 50Mpx hlavní fotoaparát doplněný o 16Mpx selfie kameru. Zadní strana rozhodně zaujme zcela plochým povrchem, bez vystupujících objektivů. Záda jsou bohužel z plastu, takže budou rychle trpět na oděrky.
Cena a dostupnost
Nubia Neo 5 GT právě v nejbližších dnech nastupuje na pulty českých prodejců za doporučenou cenu 10 990 Kč. K dispozici bude jediná černá barevná varianta a také model s 256GB úložištěm a 12 GB RAM s možností rozšíření od dalších 1–12 GB virtuální operační paměti.