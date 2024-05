Nový únik informací: GTA 6 bude plné tajných lokací a easter eggů, podíváte se i do podmořské laboratoře

První trailer na GTA 6 naznačil, že virtuální Florida bude plná zajímavých zákoutí i groteskních postav a příběhů

Youtuber RedBandit přichází se zajímavým videem, ve kterém na základě uniklých informací spekuluje o různých zajímavých místech, na která ve hře zavítáme

Na novou várku oficiálních informací o Grand Theft Auto VI fanoušci marně čekají od prvního traileru z loňského prosince. Rockstar Games však již tradičně propagačními materiály příliš neplýtvá, a tak pro tentokrát vezmeme za vděk poměrně zajímavými spekulacemi o dění v herním světě, které ve svém videu shrnuje youtuber s přezdívkou RedBandit. A nutno podotknout, že i kdyby se do finální verze hry dostala jen malá část z uniklých událostí, na které bude možné při hraní narazit, mají se hráči opravdu na co těšit.

Bohatý svět

Uniklé dokumenty se zmiňují například o opuštěné observatoři, podvodním výzkumném středisku, opuštěné výzkumné stanici či vesmírném středisku SERA. Tvůrci ze studia Rockstar Games do svých her rádi vkládají velké množství všemožných tajemství a skrytých žertíků, které mnohdy dokážou odhalit pouze ti nejoddanější a nejtrpělivější fanoušci. Například zmíněné podvodní středisko by podle youtubera mohlo být součástí nějaké větší hádanky, podobně jako Mount Chiliad v GTA 5, zatímco díky vesmírnému středisku, bychom ve hře mohli zažít třeba start raketoplánu. Ačkoliv se jedná o pouhé spekulace, lze očekávat, že Rockstar herní mapu zaplní zajímavým obsahem.

Red Dead Redemption pro PC?

Čekání na nové informace se nicméně dost možná blíží ke konci. Studio Rockstar Games ke konci uplynulého týdnu aktualizovalo své webové stránky, které naznačují, že bychom se již brzy mohli dočkat prvních oficiálních screenshotů.

Během včerejšího dne zároveň začaly po internetu kolovat spekulace o jiné hře od Rockstaru – opět po aktualizaci oficiálních webových stránek studia. Ve zdrojovém kódu se totiž objevila zřetelná zmínka o PC verzi prvního Red Dead Redemption z roku 2010, po které hráči už dlouhé roky neúspěšně volají. Oceňovaná hra se v minulém roce dočkala verzí pro Nintendo Switch a PS4, i proto by po dlouhých čtrnácti letech mohly být na řadě počítače. Je ovšem otázkou, zda se spíše než pro hráče nejedná o dobrou zprávu pro digitální archiváře.