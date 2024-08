Nový asistent od Google: Gemini přináší dlouho očekávanou revoluci

Velká aktualizace Google asistenta je už tady

Pohání ho Gemini a umí interagovat téměř s čímkoliv co máte zrovna na displeji

Další integrace a rozšiřování schopností budou následovat

Google postupně uvolňuje velkou aktualizaci svého asistenta Gemini napříč Androidem, kdy se nově budeme moct setkat s elegantně rozanimovaným plovoucím panelem. Na ten můžete koukat společně s částí toho, co je za ním – nový vzhled asistenta vám tak nezastíní celou obrazovku.

Chytrý asistent na každé obrazovce

Nové rozhraní Gemini, které se nyní rozšiřuje mezi vybrané uživatele Androidu, bylo poprvé odhaleno během květnové konference Google I/O 2024. Plovoucí panel je navržen tak, aby poskytoval kontextovou asistenci a zobrazoval se jako inteligentní překryv, který se integruje s jakoukoli právě používanou aplikací. Na rozdíl od předchozích verzí panel jemně září, aniž by dominoval obrazovce.

Jednou z výrazných funkcí této aktualizace je její schopnost spolupracovat s funkcemi generování obrázků Gemini. Uživatelé mohou snadno přetahovat obrázky vygenerované umělou inteligencí přímo do aplikací, jako je Gmail nebo Zprávy Google, což zjednodušuje úkoly vyžadující vizuální obsah. Bohužel, generování obrázků v Gemini v Česku pořád není, a tak se tenhle konkrétní detail týká jen uživatelů v Americe.

Integrace do všech různých koutů systému

Dalším zásadním přírůstkem je nová funkce „Zeptejte se na toto video“ na YouTube, která nahrazuje starou výzvu „Zeptejte se na tuto obrazovku“. Tato funkce umožňuje uživatelům snadno si vyžádat shrnutí nebo položit otázky k obsahu videa, což se hodí hlavně pro vzdělávací účely. Zjednodušením procesu získávání informací z videí chce Google zefektivnit učení a konzumaci obsahu.

Velice šikovná je také možnost přiložit obrázek právě prohlížené stránky, například v Chrome a začít se s Gemini bavit prakticky o čemkoliv, co máte na obrazovce. A přímo na to můžete navázat i pomocí nedávno spuštěného Gemini Live a začít si tak s umělou inteligencí Googlu plynule povídat na základě toho, co máte na obrazovce.

Staronový asistent

V současné době jsou tyto funkce k dispozici omezenému počtu uživatelů a jde tak o klasický postupný rollout, kdy se nový asistent dostane do rukou všem uživatelům do několika týdnů.

Osobně už můžu nového asistenta Gemini používat a musím říct, že jde o velice užitečný a šikovný upgrade. Staronový asistent Googlu, který se teď postupně mění na Gemini, jen dokazuje, jak daleko je Google s vlastní pokročilou AI, kterou se navíc v posledních měsících snaží integrovat kam to jen jde.