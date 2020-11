Nového iPhone SE se patrně dočkáme až v druhé polovině roku 2021, tvrdí uznávaný analytik

Poslední verze levného iPhone SE šla do prodeje letos v dubnu. Mnozí tedy přirozeně očekávají, že se v příštím roce dočkáme nástupce tohoto modelu. Analytik Ming-Chi Kuo ale tato očekávání vyvrátil. Důvod je docela překvapivý. Kuo tvrdí, že probíhá tvrdý konkurenční boj mezi čtyřmi společnostmi, které by rády dodaly fotoaparáty do připravovaných iPhonů 13. To by mohlo značně zpomalit vývoj nového iPhonu SE (recenze).

Konkrétně je řeč o stávajícím dodavateli fotografického hardwaru – Genius Electronic Optical. S touto tchaj-wanskou firmou nyní soupeří společnosti Largan Precision, Semco (Samsung Electro-mechanics) a Sunny Optical.

Předpokládá se, že stávající dodavatel v příštím roce přijde o velkou část svých zakázek u Applu a brzy jej nahradí jedna z konkurenčních firem. Už nyní je schopen dodat pouze 50 % objednaných objektivů pro modely iPhone 12. U modelu iPhone 13 se očekává, že počet dodaných objektivů klesne až ke 30 %.

Druhá generace iPhonu SE, která je aktuálně na trhu, získala velkou popularitu. Kombinuje vnitřnosti iPhonu 11 se starším tělem iPhonu 8 a jedním ze zásadních prodejních bodů je nízká cena, která na našem trhu začíná na 12 990 Kč. Jestli se v příštím roce dočkáme nástupce tohoto telefonu, asi to nebude v první polovině roku.