Nové skládačky dostanou vylepšenou Galaxy AI, překlad hlasu využijete i ve WhatsAppu

Další vylepšení umělé inteligence Galaxy AI od Samsungu je na spadnutí

Novinkou by měl být živý překlad mluveného slova, včetně podpory pro aplikace třetích stran

Funkce by měla dorazit společně s novými skládačkami už přibližně za měsíc

Umělá inteligence hýbe světem a prakticky žádná velká technologická společnost nechce zůstat pozadu. Výjimkou není ani jihokorejský gigant Samsung, který v poslední době výrazně inovuje svá zařízení o umělou inteligenci Galaxy AI, přičemž má stále ještě na čem pracovat. Jeden z vedoucích pracovníků nyní otevřeně promluvil o plánech společnosti na další vylepšení umělé inteligence na skládačkách Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip a dalších zařízeních.

Galaxy AI se rozšíří o živý překlad mluveného slova

Podle příspěvku v Newsroomu uvedl Won-Joon Choi, výkonný viceprezident a vedoucí výzkumu a vývoje mobilních zařízení společnosti Samsung, že společnost má zájem vytvořit zcela nový a jedinečný zážitek s umělou inteligencí. Ačkoli to začalo s řadou Galaxy S24, Choi uvedl, že existují plány na rozšíření jejích skládacích zařízení. Ve svém příspěvku zdůraznil, že Samsung bude pracovat na další optimalizaci Galaxy AI pro své nadcházející skládací zařízení.

Choi také podrobně popsal plány společnosti na rozšíření funkcí umělé inteligence v zařízeních, jako je živý překlad. Společnost Samsung pracuje na tom, aby v aplikacích třetích stran pro zasílání zpráv s podporou hlasových hovorů umožnila funkci Live Translate. Mezi takové aplikace by mohly patřit WhatsApp a Telegram, ale na to si budeme muset počkat, protože společnost láká, že se novinka objeví už brzy. Nutno podotknout, že živý textový překlad umí Galaxy AI ve WhatsAppu už nyní a jedná se o funkci živého hlasového překladu.

Vzhledem k tomu, že model jazykového překladu umělé inteligence Galaxy AI vykonává veškerou práci v zařízení, mohou jej uživatelé využívat bez obav o své soukromí. Samsung během lednové akce Unpacked poprvé představil funkci Live Translate prostřednictvím technologie Galaxy AI. Funkce na podporovaných zařízeních Galaxy dokáže přeložit až 13 jazyků, například angličtinu, francouzštinu, japonštinu, korejštinu, španělštinu a další. Podle dubnové tiskové zprávy se však chystá podpora dalších jazyků.

Další zajímavou informací je, že se chystá rozšíření schopností umělé inteligence Galaxy AI pro nadcházející skládací zařízení. To není až tak velkým překvapením, nicméně stále zůstává otázkou, co má Samsung v tomto ohledu schované v rukávu. To se pravděpodobně dozvíme už přibližně za měsíc, kdy by měly být nové skládačky oficiálně představeny.