Nové iPhony před Vánocemi nebudou. Na vině jsou tvrdá opatření v Číně

Zatímco u nás už jsme téměř zapomněli, že COVID-19 existuje, v Číně se aktuálně opět jedná o velké téma. Tamní vláda zavádí proti šíření virové nákazy tvrdá opatření, což s sebou přináší masové protesty obyvatel. Nepokoje se nevyhýbají ani velkým továrnám, ve kterých se montují iPhony, což se odráží na jejich celosvětovém nedostatku. Podle nedávných odhadů serveru Bloomberg by ve skladech prodejců mohlo před Vánocemi chybět až 6 milionů iPhonů 14 Pro, přičemž uznávaný analytik Ming-Chi Kuo odhaduje ještě výrazně vyšší číslo.

The total iPhone 14 Pro and 14 Pro Max shipments in 4Q22 will be 15–20 million units less than expected. Significant downside risks to Apple & iPhone supply chain due to Zhengzhou iPhone plant labor protestshttps://t.co/tUkKE9TGVG

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 29, 2022