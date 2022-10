Nové iPady Pro prý dorazí už tento týden. Jaké přinesou novinky?

Apple se připravuje na odhalení druhé várky podzimních novinek – po zářijovém představení telefonů, sluchátek a hodinek by na řadu měly přijít tablety a možná i počítače. Podle obvykle přesného informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg by se jejich premiéra měla odehrát v horizontu dní, pravděpodobně tedy již tento týden. Co nového o chystaných zařízeních víme?

Podle Gurmana bude aktualizovaný iPad Pro představen opět ve dvou velikostech: s 11″ a 12,9″ displejem. Rozměry ani vzhled se měnit nemají, veškerá vylepšení se mají odehrát pod kapotou. Tablety bude pohánět čipset Apple M2, který má přinést až o 20 procent vyšší výkon. Letošní iPady Pro by se také měly dočkat podpory bezdrátového nabíjení MagSafe, a to dokonce i v reverzní podobě – ze zad tabletů by tak mělo být možné dobíjet iPhony či sluchátka AirPods.

Bezdrátové nabíjení iPadů je zřejmě předzvěstí novinky, kterou Apple údajně připravuje pro příští rok. Má se jednat o stojánek s integrovaným reproduktorem, který se po připojení iPadu promění v centrum chytré domácnosti. Tento stojánek by se tak mohl stát šikovným odkládacím místem, na němž by se iPad Pro zároveň nabíjel. Podobné řešení chystá Google pro svůj stále ještě nepředstavený Pixel Tablet, který rovněž dorazí v příštím roce.

K chystaným iPadům Pro přidal své poznatky i Ross Young z Display Supply Chain Consultants (DSCC). Podle něj si nové verze ponechají stejné displeje jako současná generace, což znamená jediné – menší iPad Pro dostane opět standardní LED panel, zatímco jeho větší sourozenec obdrží modernější miniLED zobrazovač.

Vzhledem k menšímu množství novinek Apple neplánuje klasickou keynote – očekává se skromnější odhalení skrze tiskovou zprávu na webu. A to i přesto, že má firma z Cupertina podle Gurmana v rukávu i:

zbrusu nový základní iPad s modernějším designem (v duchu iPadů Pro) a portem USB-C

14″ a 16″ MacBooky Pro s čipsety Apple M2 Pro a Max

Mac mini s čipsetem Apple M2

Apple TV s čipsetem Apple A14 a 4 GB RAM

I tyto produkty budou pravděpodobně představené pouze v tiskové zprávě, avšak pravděpodobně později než zmíněné iPady Pro.