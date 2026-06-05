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Nové detaily o Xiaomi 18 Pro (Max): ještě větší displej na zádech a lepší fotoaparáty

Jakub Karásek
Jakub Karásek 5. 6. 15:00
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Xiaomi 17 Pro Max
  • Xiaomi se pomalu připravuje na premiéru nadcházející generace vlajkových smartphonů
  • Smartphony Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max se údajně dočkají větších zadních displejů a dvou 200Mpx fotoaparátů
  • Základní Xiaomi 18 dostane větší displej a výrazně větší baterii

Značka Xiaomi před nedávnem představila smartphone Xiaomi 17 Max, který je pátým, a patrně i posledním zástupcem aktuální vlajkové řady. Tu zřejmě již po letních prázdninách vystřídá rodina smartphonů Xiaomi 18, která přinese několik zajímavých vylepšení v čele s novými procesory od Qualcommu. Přestože nás od premiéry chystaných novinek dělí ještě několik měsíců, už nyní internetem kolují informace o tom, co smartphony řady Xiaomi 18 přinesou nového.

Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max: větší zadní displej a nové fotoaparáty

Začněme nejprve modely Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max, které budou podle všeho tím nejlepším, co čínský výrobce v nadcházející řadě přinese – spekuluje se totiž o zastavení vývoje vrcholného modelu Xiaomi 18 Ultra. Pokud by se tak skutečně stalo, je pravděpodobné, že by se Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max mohly dostat na globální trh (na rozdíl od současných modelů).

Vnější displej smartphonu Xiaomi 17 Pro Max
Vnější displej smartphonu Xiaomi 17 Pro Max

Chystaná „pročka“ od Xiaomi mají navázat na aktuální generaci, opět se má jednat o špičkové smartphony vybavené sekundárním displejem na zádech. Ten má být hlavní hvězdou i u letošní řady, navíc se můžeme těšit na jeho zvětšení – u menšího Xiaomi 18 Pro údajně v diagonále naroste ze současných 2,7″ na rovné 4″, čímž by se vyrovnal vnějším displejům véčkových telefonů. Obrazovka má být nejen větší, ale také nabídnout vyšší jas a rozlišení.

Smartphony řady Xiaomi 18 Pro se rovněž mají dočkat přepracované fotovýbavy:

  • Hlavní fotoaparát má nově tvořit 200Mpx snímač LOFIC velikostí 1/1,28″.
  • Teleobjektiv má být postaven na 200Mpx snímači s fyzickou velikostí 1/1,56″ a optice se světelností f/2.4. Tento fotoaparát má též sloužit k zaznamenávání makro snímků od vzdálenosti 15 cm.
  • Širokoúhlá kamerka si pravděpodobně ponechá rozlišení 50 megapixelů.

Motorem smartphonů Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max se má stát zbrusu nový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Xiaomi 18: lepší displej a větší baterie

Základní model Xiaomi 18 by měl podle čínských zdrojů nepatrně narůst – úhlopříčka displeje se zvětší ze současných 6,3 na 6,4 palců, přičemž si ponechá stávající poměr stran 19,5:9. Těšit se rovněž můžeme na vyšší rozlišení (2K) a na výrazně zaoblené rohy.

Xiaomi 17 v ruce redaktora
Xiaomi 17 v ruce redaktora

Xiaomi 18 si má také polepšit v kapacitě akumulátoru, která má být 7 800 mAh. U takto kompaktního telefonu se bude jednat o obdivuhodně velké číslo, které by mohlo slibovat vícedenní výdrž. Té napomůže i efektivnější čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (bez přídomku Pro).

Premiéra novinek od Xiaomi by se měla odehrát krátce po odhalení nových Snapdragonů na zářijovém summitu společnosti Qualcomm.

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2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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