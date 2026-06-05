Nové detaily o Xiaomi 18 Pro (Max): ještě větší displej na zádech a lepší fotoaparáty

- Xiaomi se pomalu připravuje na premiéru nadcházející generace vlajkových smartphonů
- Smartphony Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max se údajně dočkají větších zadních displejů a dvou 200Mpx fotoaparátů
- Základní Xiaomi 18 dostane větší displej a výrazně větší baterii
Značka Xiaomi před nedávnem představila smartphone Xiaomi 17 Max, který je pátým, a patrně i posledním zástupcem aktuální vlajkové řady. Tu zřejmě již po letních prázdninách vystřídá rodina smartphonů Xiaomi 18, která přinese několik zajímavých vylepšení v čele s novými procesory od Qualcommu. Přestože nás od premiéry chystaných novinek dělí ještě několik měsíců, už nyní internetem kolují informace o tom, co smartphony řady Xiaomi 18 přinesou nového.
Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max: větší zadní displej a nové fotoaparáty
Začněme nejprve modely Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max, které budou podle všeho tím nejlepším, co čínský výrobce v nadcházející řadě přinese – spekuluje se totiž o zastavení vývoje vrcholného modelu Xiaomi 18 Ultra. Pokud by se tak skutečně stalo, je pravděpodobné, že by se Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max mohly dostat na globální trh (na rozdíl od současných modelů).
Chystaná „pročka“ od Xiaomi mají navázat na aktuální generaci, opět se má jednat o špičkové smartphony vybavené sekundárním displejem na zádech. Ten má být hlavní hvězdou i u letošní řady, navíc se můžeme těšit na jeho zvětšení – u menšího Xiaomi 18 Pro údajně v diagonále naroste ze současných 2,7″ na rovné 4″, čímž by se vyrovnal vnějším displejům véčkových telefonů. Obrazovka má být nejen větší, ale také nabídnout vyšší jas a rozlišení.
Smartphony řady Xiaomi 18 Pro se rovněž mají dočkat přepracované fotovýbavy:
- Hlavní fotoaparát má nově tvořit 200Mpx snímač LOFIC velikostí 1/1,28″.
- Teleobjektiv má být postaven na 200Mpx snímači s fyzickou velikostí 1/1,56″ a optice se světelností f/2.4. Tento fotoaparát má též sloužit k zaznamenávání makro snímků od vzdálenosti 15 cm.
- Širokoúhlá kamerka si pravděpodobně ponechá rozlišení 50 megapixelů.
Motorem smartphonů Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max se má stát zbrusu nový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.
Xiaomi 18: lepší displej a větší baterie
Základní model Xiaomi 18 by měl podle čínských zdrojů nepatrně narůst – úhlopříčka displeje se zvětší ze současných 6,3 na 6,4 palců, přičemž si ponechá stávající poměr stran 19,5:9. Těšit se rovněž můžeme na vyšší rozlišení (2K) a na výrazně zaoblené rohy.
Xiaomi 18 si má také polepšit v kapacitě akumulátoru, která má být 7 800 mAh. U takto kompaktního telefonu se bude jednat o obdivuhodně velké číslo, které by mohlo slibovat vícedenní výdrž. Té napomůže i efektivnější čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (bez přídomku Pro).
Premiéra novinek od Xiaomi by se měla odehrát krátce po odhalení nových Snapdragonů na zářijovém summitu společnosti Qualcomm.
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