Nothing svá nová sluchátka s přízviskem (stick) odhalí ještě v říjnu

Možná jste zaznamenali novou značku Nothing, která již stihla odhalit sluchátka Nothing Ear (1) a smartphone Nothing Phone (1). V posledních měsících se začalo mluvit o dalším modelu sluchátek s názvem Nothing Ear (stick).

Pouzdro těchto sluchátek připomínající rtěnku bylo odhaleno už na akci London Fashion Week v září. Žádné bližší oficiální informace ohledně specifikací této novinky bohužel zatím nemáme. Už 26. října v 16:00 se ale dočkáme oficiálního představení.

Pokud nechcete, aby vám tato událost unikla, můžete se přihlásit k odběru novinek od společnosti Nothing přímo na oficiálních stránkách Nothing.tech. O novém modelu si ale již brzy přečtete také na SMARTmanii.