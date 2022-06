Nothing Phone (1) v rukou slavného youtubera. Průhledná záda umí zajímavá světelná kouzla

Už za tři týdny bude plně představen první smartphone společnosti Nothing a zjevně se máme na co těšit. Zatímco konkurenti se snaží lákat zákazníky na všemožná nej, Nothing Phone (1) půjde na věc jinak. Nebude mít nejvýkonnější procesor, nejrychlejší nabíjení nebo nepřeberné množství fotoaparátů – jeho předností bude design.

Firma se minulý měsíc pochlubila, že její telefon bude k dostání u vybraných mobilních operátorů, což je na nováčka v mobilním byznysu poměrně slušný výkon. Mladý výrobce oslnil zástupce operátorů inovativním a originálním designem, který si mohl zbytek světa prohlédnout minulý týden.

Stejně jako u loňských sluchátek Nothing Ear (1) bude část krytu telefonu vyrobena z průhledného materiálu, pod nímž bude k vidění rozmístění vybraných komponent a jejich ohraničení několika LED pásky. A právě ty rozjedou pravou světelnou show, kterou světu jako první prezentuje populární youtuber Marques Brownlee. Ten totiž dostal od Nothing předprodukční vzorek a ukázal na něm, co všechno netradiční záda telefonu umí.

Pod průhledným krytem se nachází celkem 900 samostatných LED, které společně tvoří tzv. Glyph Interface. Tyto diody spolupracují se softwarem a mají hned několik využití. Mohou:

svítit při focení a natáčení videa

notifikovat příchozí nebo zmeškané události

indikovat stav nabíjení baterie

indikovat bezdrátové nebo reverzní bezdrátové nabíjení

blikat do rytmu nastavené melodie

Diody jsou velmi jasné a zdá se, že dokáží zastoupit i silnější kapesní svítilnu. Kromě nich se na zádech nachází ještě červená dioda, která se rozsvítí vždy při natáčení videa zadním fotoaparátem. Ten má v případě Nothing Phone (1) pouze dvě čočky, což naznačuje, že se nebude jednat o vlajkový smartphone v pravém slova smyslu. Na bezdrátové nabíjení ale výrobce, jak již zaznělo, naštěstí nezapomněl.

Poprvé také ve videu máme možnost spatřit telefon zepředu. I zde se dbalo na estetiku – rámečky okolo displeje sice nejsou nejtenčí, ale jsou na všech čtyřech stranách stejně široké. Jediná asymetrie přední strany tak spočívá ve výřezu pro selfie kamerku v levém horním rohu. Přibližně stejné rámečky pak tvoří i ohraničení zadní strany.

Kovové boky jsou zcela ploché, Nothing Phone (1) díky nim může připomínat některé z posledních iPhonů. Ten pravý obsahuje zamykací tlačítko, zatímco tlačítka pro změnu hlasitosti najdete na tom protilehlém.

Nothing Phone (1) si můžete vydražit už dnes

V těchto dnech prezentuje Carl Pei, šéf Nothing, svůj první smartphone na veletrhu Ar Basel, kde byla rovněž oznámena aukce prvních 100 vyrobených kusů, přičemž každý z nich má své unikátní číslo. Pokud máte hodně peněz, můžete navštívit stránku StockX a začít přihazovat. V tuto chvíli nejvyšší nabídky převyšují 2 200 eur (asi 54 tisíc korun).

Aukční portál StockX varuje, že Nothing Phone (1) nebude plně podporován v Severní Americe, což naznačuje, že na americkém trh nebude minimálně zpočátku k dispozici.