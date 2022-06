Nothing Phone (1) si nekoupí jen tak někdo. Smůlu mají Američané a ti bez pozvánek

Nedávno vzniklá společnost Nothing, kterou má na svědomí spoluzakladatel OnePlus Carl Pei, bombarduje se svojí mobilní prvotinou sociální sítě, aby před slavnostním odhalením vzdáleným už jen pár týdnů vzbudila patřičnou pozornost. A zatím se jí to daří, neboť Nothing Phone (1) bude se svými průhlednými a svítícími zády příjemným oživením současné nudné nabídky. Bohužel si však tento kousek nebude moci pořídit úplně každý.

Historie se opakuje. Když přišla značka OnePlus se svým prvním smartphonem, cesta k němu byla poněkud složitá – získat jej mohl pouze zákazník s pozvánkou. Tento systém prodejů byl zejména zpočátku dosti kritizován, avšak pro výrobce byl velice nápomocný – ten měl totiž přehled o zájmu a na základě toho produkoval nové a nové kusy. Nemohlo se tak stát, že by mu zůstaly sklady plné neprodaných telefonů, což by mohlo znamenat krach. A to rozhodně Carl Pei nechce riskovat ani tentokrát.

Inside phone (1) | Nothing Series #2

Watch this video on YouTube

Nothing také pozvánkový systém obhajuje tím, že chce nejprve svoji novinku rychle dostat mezi komunitu fanoušků, a teprve poté, co se jí podaří rozšířit výrobu, zpřístupní telefon širšímu publiku. Bližší detaily o pozvánkovém systému zatím nemáme, avšak očekáváme, že alespoň část první vyrobené várky bude možné zakoupit i bez pozvánky. Carl Pei se totiž před nedávnem chlubil tím, že se mu podařilo uzavřít kontrakty s vybranými mobilními operátory v Německu, ve Velké Británii a v Indii, kde by měl být Nothing Phone (1) rovněž k mání.

Spojené státy budou mít zpočátku smůlu

Kde naopak telefon prodáván nebude, jsou překvapivě Spojené státy. Naznačila to nedávno spuštěná aukce první stovky vyrobených kusů, u které je v pozvánce uvedeno, že telefon nemusí být v USA plně funkční. Firma rozhodnutí neprodávat svůj telefon na území Spojených států komentuje tím, že se chce nejprve soustředit na Velkou Británii a Evropu.

Přivést na svět nový produkt vyžaduje strategické myšlení. A do něj pravděpodobně prodej v USA nezapadá – bylo by zapotřebí řešit kompatibilitu s tamní telekomunikační infrastrukturou, spolupráci s místními operátory, certifikace, lokální regulace apod. Americký trh je navíc v této oblasti silně konzervativní a nováčci na něm nemají na růžích ustláno (byť OnePlus se tam překvapivě povedlo uspět). Nothing si tak bude chtít vybudovat slávu na jiných trzích a Ameriku „dobýt“ až později. Koneckonců sami zástupci firmy potvrdili, že mají do budoucna velké plány představit telefon fungující i v USA.