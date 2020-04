Nokia 9.3 PureView možná všechny překvapí. Má dostat revoluční technologii

Nokia není se svým comebackem mezi zavedené výrobce smartphonů zrovna dvakrát úspěšná. Samotné telefony nejsou vůbec špatné, ale klacky pod nohy hází vyšší cena nebo špatné načasování vydání telefonu. To byl případ vlajkového modelu 9 PureView, který přišel s „moderním“ fotoaparátem, starou verzí procesoru a cenou, která se dala srovnávat s jinými vlajkovými modely té doby. Nokia již dlouhou dobu nevydala nic, co by se dalo označit za prodejní trhák a na vlajkovou řadu 9 se skoro zapomnělo.

Tip: Nokia chystá nový fotomobil. Má mít 108Mpx i Snapdragon 865

Společnost HMD Global, pod kterou Nokia nyní spadá, má údajně hotovou implementaci selfie fotoaparátu pod OLED panel telefonu. Tento displej by se měl označovat jako „PureDisplayV3“ a dostane také 120Hz obnovovací frekvenci. Tím by se Nokia dostala před veškerou konkurenci v čele se společnostmi jako jsou Samsung, Apple, Huawei nebo OnePlus. Displej Nokie 9.3 PureView tím pádem nebude rušit žádný průstřel ani notch, který by rušil požitek z používání.

Již dřívější zprávy přišly s tím, že Nokia 9.3 PureView bude pořádně nabušená bestie s vysokým výkonem, perfektním fotoaparátem a displejem bez rámečků. Hrubou sílu bude zajišťovat Snapdragon 865 a o snímky se postará soustava fotoaparátů. K představení by mělo dojít na podzim tohoto roku společně s Nokií 7.3.