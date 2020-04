Samsung si patentoval telefon s odvážným designem. Dočkáme se jeho realizace?

Korejský Samsung začal ohýbat displeje okolo hran v roce 2014, kdy představil smartphone Galaxy Note edge, od té doby využívá zahnutého displeje prakticky u všech svých vlajkových smartphonů. Zakřivení se stalo víceméně pouze estetickou záležitostí, která ještě umocňuje dojem z „bezrámečkovosti“ telefonu. Korejský gigant navíc uvažuje, že tuto technologii posune ještě o krůček dál.

Displej ohnutý přes všechny hrany

Podle patentové přihlášky, kterou si Samsung podal v Číně v červenci loňského roku, je ve hře smartphone, jehož displej přetéká přes všechny čtyři hrany čelní strany. S podobným řešením jako první přišla společnost Huawei u aktuálního vlajkového smartphonu P40 Pro, ovšem Samsung se chce ve svém řešením zcela vyhnout rámečkům nad a pod displejem a dotáhnout zobrazovač na všech stranách až „za roh“. Jedinou výjimkou se mají stát samotné rohy, které jsou nejzranitelnější součástí telefonu, a proto Samsung zvažuje použít na ně kov.

Kvůli zakřivení skla se na telefonu nachází výrazně méně prostoru pro postranní tlačítka a na USB-C port, ovšem jak dokazují rendery vytvořené spoluprací mezi LetsGoDigital a ConceptCreator, místo na tyto součástí by se najít mohlo. Jedinou absentující součástí je tak selfie kamerka, která by se patrně musela schovat do displeje, popř. jeho kruhového výřezu.

Zda Samsung hodlá patentované řešení použít u některého z budoucích vlajkových smartphonů, zatím nevíme.