Nokia chystá nový fotomobil. Má mít 108Mpx i Snapdragon 865

Už je to více než rok, co byla představena Nokia 9 PureView, která měla být vlajkovou lodí značky HMD Global. Zastaralý design, procesor starší generace a vysoká cena způsobili, že se nejednalo o žádný prodejní trhák. Nezachránil to ani penta-fotoaparát vyvíjený ve spolupráci s firmou Light, který měl být chloubou a znovuzrozením loga PureView v názvu Nokie.

Finská společnost dlouho odkládala představení vlajkového modelu pro rok 2020. V posledních dnech se však objevily informace, které nám dávají první informace o chystaném nástupci modelu Nokia 9 PureView.

Nokia 9.3 PureView by měla být vlajkovou lodí v pravém pojetí. Výkon zajistí Snapdragon 865, měli bychom se dočkat bezrámečkového displeje a na zadní straně má být zachována pěti fotoaparátů. Ten však bude zcela přepracován a pokud jsou informace správné, máme se na co těšit.

Hlavní senzor nabídne stejně jako v Nokia 8.3 rozlišení 64 Mpx a optickou stabilizaci. Nejzajímavější novinkou by měl být 108Mpx ultraširoký fotoaparát. Spojováním pixelů bychom se mohli dočkat skvělých výsledků i v noci a Nokia by tak mohla navázat na tradici, kterou má se jménem PureView.

Třetím smysluplným senzorem má být teleobjektiv s dosud neznámou ohniskovou vzdáleností. Do počtu pak bude makro fotoaparát a senzor hloubky scény. Paráda v oblasti fotoaparátu se týká i přední strany, kterou má okupovat 48Mpx senzor.

Systémem bude samozřejmě Android 10 (program Android One) s příkladnou podporou. Všechny parametry zní až moc dobře a berte je tedy s rezervou. O ceně můžeme zatím jen spekulovat, ale vzhledem k výbavě se s přehledem přehoupne přes 20 tisíc Kč. Představení by se ale mělo odehrát až na podzim letošního roku.