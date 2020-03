Nokia 8.3 je telefon pro Jamese Bonda. Do střední třídy přinese podporu 5G

Společnost Nokia dnes v online streamu představila tři nové smartphony s označením Nokia 8.3 5G, 5.3 a 1.3. Nokia 8.3 se rovněž stala oficiálním telefonem Jamese Bonda, nicméně pokud čekáte nějaký vlajkový model, budete zklamáni. Nokia 8.3 5G, jak zní její celý prodejní název, spadá do segmentu vyšší střední třídy. Zákazníkovy to ale ve výsledku až tolik vadit nemusí, jelikož i tak nabízí slušnou hardwarovou výbavu. Otazník ale zůstává u oficiální české ceny, která zatím zveřejněna nebyla, nicméně ta evropská je hodně sebevědomá.

Nokia 5.3 5G

Začněme nejprve designem. Ten byl vždy slabší stránkou smartphonů od HMD Global, nicméně nová Nokia 8.3 5G konečně působí o něco atraktivněji. Na přední straně potěší displej s tenkými rámečky, na zádech zase cením zajímavý gradient a kruhový modul s fotoaparáty, který mírně vystupuje. Spokojit se ale tentokrát budeme muset pouze s jednou barevnou variantou, kterou výrobce označuje jako Polar Night.

Podpora 5G sítí a Android 10 v základu

Hnacím motorem smartphonu je čipset Qualcomm Snapdragon 765G. Díky tomu může Nokia 8.3 nabídnou podporu 5G sítí. Verze čipsetu s písmenkem G v názvu navíc podporuje 120Hz překreslovací frekvenci displeje, nicméně to vypadá, že Nokia 8.3 ji nenabízí. V oficiálních specifikacích o tom totiž není žádná zmínka, což je veliká škoda.

Hardwarové parametry Nokia 8.3 5G Systém: Android 10 Rozměry: 171,90 x 78,56 x 8,9 mm , Hmotnost: 220 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 765G RAM: 6/8 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,81", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.9 Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, AF, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, makro , Přední kamera: 24 Mpx, f/2.0, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Zobrazovač má úhlopříčku 6,81 palce a Full HD+ rozlišení (1080 x 2400 px, poměr stran 20:9). V malém výřezu v pravém horním rohu má své místo selfie kamerka s rozlišením 24 megapixelů.

Operačním systémem je Android 10 a v budoucnu se počítá s aktualizacemi na Android 11. Základní verze nabídne kombinaci 6 GB RAM a 64GB úložiště, vybavenější bude mít 8GB RAM a 128GB úložiště. Díky hybridnímu slotu na dvě nanoSIM nebo microSD půjde uživatelskou paměť dále rozšířit.

Čtyři fotoaparáty na zádech

V kruhovém modulu se nacházejí celkem čtyři fotoaparáty. Ten hlavní se pyšní puncem značky ZEISS a nabízí rozlišení 64 Mpx, světelnost objektivu je f/1.89, ale chybí optická stabilizace obrazu. Druhý je „širokáč“ s 12Mpx rozlišením a autofocusem, úhlem záběru 120 stupňů a světelností f/2.2. Zbývající dva fotomoduly mají shodně 2 Mpx – jeden je pro focení makra, druhý pro detekci hloubky scény. Makro má telefon mimochodem zvládat od vzdálenosti 3,6 cm.

Výbavu uzavírá 4500mAh baterie s podporou rychlého dobíjení skrze USB-C. Bezdrátové dobíjení chybí. Čtečka otisků prstů je integrována v tlačítku Power. Nezapomnělo se ani na 3,5mm audio výstup či podporu NFC.

Nokia 5.3 a Nokia 1.3

Pro méně náročné uživatele výrobce připravil modely Nokia 5.3 a 1.3. I v tomto případě se zákazníci mohou těšit na nejnovější Android 10, u Nokie 1.3 v edici Go. Podrobnější parametry obou smartphonů najdete v tabulkách.

Hardwarové parametry Nokia 5.3 Systém: Android 10 Rozměry: 164,28 x 76,62 x 8,5 mm , Hmotnost: 180 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 665 RAM: 3/4/6 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,55", HD+, 720 × 1600 px Hlavní fotoaparát: 13 Mpx, f/1.8 Druhý fotoaparát: 5 Mpx, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, makro , Přední kamera: 8 Mpx, f/2.0, Full HD video Bluetooth: 4.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4000 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

V případě Nokie 5.3 se počítá s celkem třemi barevnými variantami – černé, oranžové a tyrkysové a i v tomto případě na zádech najdeme celkem čtyři fotoaparáty. Základní Nokia 1.3 bude rovněž dostupná v černé, tyrkysové a světle hnědé.

Hardwarové parametry Nokia 1.3 Systém: Android 10 Rozměry: 147,3 x 71,2 x 9,35 mm , Hmotnost: 155 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 665 RAM: 1 GB , Interní paměť: 16 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 5,71", HD+, 720 × 1520 px Hlavní fotoaparát: 8 Mpx Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 5 Mpx Bluetooth: 4.2 , Wi-Fi: 802.11 b/g/n , NFC: Konektor: microUSB Baterie: 3000 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Jen příliš nerozumím tomu, proč jsou výrobci schopni i v roce 2020 na trh uvést telefon s microUSB konektorem. Je pravda, že budoucí majitelé Nokie 1.3 to asi příliš řešit nebudou, ale v rámci sjednocení konektorů by zkrátka USB-C bylo mnohem příjemnější. Chválím naopak za 3000mAh baterii – u takto vybaveného modelu by mohla zajistit velmi slušnou výdrž.

Cena a dostupnost

Co výrobce zatím neprozradil, je termín dostupnosti, nicméně vzhledem k současné situaci okolo koronaviru je to pochopitelné. Evropská cena Nokie 8.3 5G byla stanovena na odvážných 599 eur, což je přibližně 16 600 Kč.

Cena modelu Nokia 5.3 je 189 eur (5 200 Kč). Za Nokii 1.3 zaplatíte 95 eur, což je v přepočtu přibližně 2 600 Kč.