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Netflix se AI nebojí, přiznal její využití ve 300 různých filmech a seriálech

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 19. 7. 12:00
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Roztomilý robot v barvách Netflixu signalizující palec vzhůru (ilustrační obrázek)
  • Streamovací platforma Netflix používá ve své tvorbě umělou inteligenci ve velkém
  • Služba přiznala použití generativní AI u zhruba 300 různých filmů, seriálů a dokumentů
  • Vě většině případů se jednalo o zásahy do obsahu v rámci postprodukce, najdou se ale i výjimky

Umělá inteligence se prosazuje v mnoha odvětvích, přičemž v uměleckých oborech je o ní nejen velký zájem, ale vyvolává také řadu kontroverzí. Jestli se implementace AI do filmů či seriálů někdo nebojí, je to bezesporu platforma Netflix, která s umělou inteligencí aktivně experimentuje. Konkrétně se nyní Netflix pochlubil, že generativní umělou inteligenci využil u přibližně 300 titulů, přičemž ve většině případů se tak stalo v rámci postprodukce.

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Netflix se využívání umělé inteligence nebojí

Streamovací služba tuto informaci zveřejnila ve své zprávě o hospodaření za druhé čtvrtletí a uvedla, že „tyto nástroje využívá stále častěji, aby mohla poskytovat kvalitnější výstupy rychleji a za nižší náklady“. Zmínila také několik příkladů titulů, v nichž byla umělá inteligence využita, včetně seriálů Americký experiment, Tíha slávy a Brazílie 70: Třetí hvězda. Ty využily AI technologii k vytvoření vysoce komplexních sekvencí, včetně vylepšených davových scén, historických bitevních sekvencí a úvodních záběrů.

Spoluzakladatel a generální ředitel Netflixu Ted Sarandos uvedl, že dokumentární seriál Americký experiment obsahuje 17 minut záběrů vylepšených pomocí umělé inteligence, které byly vyprodukovány dvakrát rychleji a za poloviční náklady oproti dřívějším možnostem. „V mnoha případech by produkce tyto klíčové záběry vynechaly, protože by si je prostě nemohly dovolit,“ zmínil Sarandos. „Nebyly by schopny je natočit v časových lhůtách, ve kterých pracují.“ Sarandos loni podobně uvedl, že umělá inteligence byla použita k vytvoření jedné scény ve sci-fi seriálu Eternaut, aby se ušetřil čas a snížily náklady.



Snímek ze seriálu Eternaut



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Netflix také odkoupil startup v oblasti umělé inteligence, který založil Ben Affleck, a založil animační studio využívající umělou inteligenci. Ve své nové reality show Wonkův zlatý kupón služba rovněž využívá hlas Genea Wildera vygenerovaný pomocí umělé inteligence. Netflix za posledních několik měsíců dosáhl tržeb ve výši 12,56 miliardy dolarů (cca 266 miliard korun), a uvádí, že je na dobré cestě ke zdvojnásobení svých příjmů z reklamy na 3 miliardy dolarů (cca 63 miliard korun).

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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