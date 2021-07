Netflix prý chystá herní streamovací platformu. Přetáhl k sobě manažera z EA

Herní streamovací platformy rostou jako houby po dešti. Po Googlu a jeho Stadii, službě Facebook Gaming, Nvidii GeForce Now nebo populárním Xbox Cloud Gaming od Microsoftu přichází na scénu další hráč. Vytvořit svůj „herní Netflix“ se nechystá nikdo jiný, než právě samotný Netflix.

Spekulace přiživuje fakt, že Netflix otevřel spoustu pracovních pozic týkajících se her. Zároveň zaměstnal Mikea Verdu, jenž dříve pracoval na vysoké manažerské pozici pro Electronic Arts. Podílel se mimo jiné na mobilních titulech ze sérií The Sims, Plants vs. Zombies a Star Wars, přičemž má za sebou také tři roky ve firmě Zynga, tvůrců Farmville. Není tedy těžké odhadnout, jakým směrem se Netflix bude chtít na poli her vydat.

Je také možné, že Netflix vsadí na hybridní model, kdy nabídne možnost streamovat hry z ostatních platforem, přičemž v rámci předplatného dá hráčům k dispozici také tituly z vlastní produkce. Prozatím nevíme, jak bude spekulovaná platforma streamování her od Netflixu vypadat, kolik bude stát a jaká bude její dostupnost.