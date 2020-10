Netatmo představilo chytrý modulační termostat. Známe českou cenu

Francouzská společnost Netatmo dnes představila nový produkt série Energy – chytrý modulační termostat, který je kompatibilní se všemi kotli s OpenTherm řízením.

Termostat díky individuálnímu plánu umožňuje vytápění přizpůsobit vlastním potřebám, a zároveň zde nechybí ani ovládání na dálku či klasické ruční ovládání přímo skrze termostat. Díky funkci Auto-Adapt a technologii OpenTherm termostat následně sám upravuje vytápění v závislosti na venkovní teplotě a tepelných vlastnostech budovy.

V mobilní aplikaci Home + Control má uživatel možnost vytvářet plán vytápění kopírující potřeby členů domácnosti, díky němuž uživatelé ušetří na energiích. Plán je sestavený na základě pěti otázek týkajících se zvyků obyvatel domácnosti.

Ke snížení teploty dochází, když členové rodiny odchází do práce a topení se spouští před jejich návratem, což zajišťuje příjemně vytopenou domácnost. Toto plánování je doplněné režimy Mimo domov a Ochrana proti zamrznutí, které upravují vytápění, pokud je uživatel několik dní mimo domov.

Funkce Auto-Adapt analyzuje izolaci budovy a venkovní teplotu. Ve spojení s řízením OpenTherm umožňuje automaticky určit dobu potřebnou pro dosažení požadované teploty. V danou chvíli tak poskytuje optimální komfort a snižuje nadbytečnou spotřebu energií.

Uživatel, který má domácnost vybavenou kotlem OpenTherm s akumulační nádrží (slouží současně k vytápění a ohřevu užitkové vody), může pomocí daného plánu regulovat i ohřev teplé užitkové vody. Odjíždí-li na dovolenou, může ohřev vody jednoduše vypnout v aplikaci a při návratu ho zase zapnout. Pomocí smartphonu může rovněž upravit teplotu vody. Termostat je rovněž kompatibilní s termostatickými hlavicemi Netatmo.

Hlasově ovládané vytápění pouze s iPhony

Inteligentní modulační termostat Netatmo je kompatibilní s platformou HomeKit společnosti Apple, což kromě integrace do chytré domácnosti uživateli umožňuje ovládat vytápění hlasem. Funkce se hodí v případě, že má uživatel plné ruce práce, třeba v kuchyni. Stačí jednoduše vyslovit hlasový příkaz: „Hey Siri, lower the temperature in the bedroom by three degrees.“

Jen škoda, že na Google Assistanta a Alexu v Netatmu zapomněli. Termostat se začíná prodávat od dnešního dne za doporučenou koncovou cenu 5 999 Kč včetně DPH.