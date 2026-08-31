TOPlist

Největší omyl o chytrých hodinkách? Že bez sportování nedávají smysl

Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš 31. 8. 9:00
2
Muž sedí na lavičce u dětského hřiště a kontroluje chytré hodinky
  • Nesportovcům hodinky pomáhají hlavně tím, že při krátkých každodenních úkolech omezují potřebu sahat po telefonu
  • Při kontrole oznámení, placení či navigaci často stačí pohled nebo dvě klepnutí
  • LTE rozšiřuje samostatnost a bezpečnostní funkce přidávají pojistku; obojí závisí na dostatečné výdrži

V jedné ruce taška s nákupem, v druhé deštník a někde uvnitř bundy právě zvoní telefon. Přesně v takové chvíli dávají chytré hodinky větší smysl, než by napovídaly sportovní reklamy. Stačí pohlédnout na zápěstí, zjistit, kdo volá, a rozhodnout se, zda má cenu začít zápasit se zipem.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Výrobci rádi ukazují běžce, cyklisty a dokonale vypočítané tréninkové zóny. Jenže hodnotu hodinek lze měřit i podle toho, kolikrát za den kvůli nim nemusíte vytáhnout telefon. Oznámení, placení, navigace, hledání mobilu nebo tísňová funkce jsou samy o sobě maličkosti. Dohromady ale mění způsob, jakým telefon používáte.

Hodinky se osvědčují především u krátkých úkolů, na které stačí pohled, vibrace nebo dvě klepnutí. Při delším psaní, plánování trasy nebo práci s aplikacemi je naopak pohodlnější velký displej telefonu.

Na krátké úkoly stačí pohled a dvě klepnutí

Telefon zavibruje a člověk neví, zda přijel kurýr, začíná schůzka, nebo jen další aplikace připomíná výprodej. Hodinky z oznámení dělají rychlý filtr. Na zápěstí poznáte, co je naléhavé, co může počkat a co už nechcete vidět nikdy.

Rozsah reakcí se liší podle systému, aplikace i modelu. Apple umožňuje upravit nastavení oznámení po jednotlivých aplikacích, zatímco Wear OS umí u podporovaných komunikačních aplikací zprávy nejen zobrazit, ale také na ně odpovědět hlasem, předvolenou reakcí a někdy i klávesnicí. Na krátké „přijdu za pět minut“ to stačí.

Psaní krátké odpovědi na klávesnici chytrých hodinek Suunto 7
Krátkou odpověď lze z hodinek vyřídit hlasem, předvolenou reakcí nebo malou klávesnicí

První dny s hodinkami mohou být otravné, protože se na zápěstí přestěhuje celý notifikační chaos. Teprve po vypnutí notifikací sociálních sítí, obchodů a her začnou hodinky fungovat jako filtr místo druhého zdroje vyrušení. Smysl mají hlavně hovory, kalendář, doprava, zásilky a zprávy od lidí, kterým chcete být dostupní.

Do stejné kategorie patří tichý budík, připomínka schůzky nebo časovač při vaření. Telefon může ležet v jiné místnosti a hodinky se ozvou vibrací, která nevzbudí celý byt. Právě takové nenápadné dvousekundové úkony se během dne sčítají.

U pokladny stačí otočit zápěstí

U pokladny může karta zůstat v peněžence a telefon v kapse. Otevřete platební aplikaci a přiložíte zápěstí k terminálu. V Google Wallet po přidání podporované karty telefon k samotné platbě nepotřebujete. Podobně funguje Apple Pay na Apple Watch.

Platební karta zobrazená na chytrých hodinkách Suunto 7
Pro bezkontaktní platbu stačí odemčené hodinky s podporovanou peněženkou a kartou

Hodinky se hodí také v MHD, u parkovacího automatu nebo při rychlém nákupu, kdy by člověk telefon jinak vytahoval jen na pár sekund. Pořád však musí sedět čtyři věci: hodinky musejí mít NFC a podporovanou peněženku, platební služba musí podporovat vaši kartu, terminál musí přijímat bezkontaktní platby a baterie nesmí být vybitá. Podporu své banky a karty si proto ověřte v českém seznamu Googlu.

Hodinky odstraňují jeden malý, ale velmi častý krok; úplnou náhradou peněženky však nejsou. Platby v hodinkách navíc na rozdíl od bezkontaktní karty chrání zámek zařízení.

Správná odbočka přijde dřív, než telefon opustí kapsu

Navigace na zápěstí nepůsobí tak efektně jako velká mapa na telefonu, ve městě však může být pohodlnější. Hodinky zavibrují před odbočkou, na displeji ukážou šipku a vy nemusíte kráčet s mobilem před obličejem. Hodí se to při chůzi v dešti nebo v okrajových čtvrtích Mostu, kde nechcete okatě studovat telefon.

Mapa s aktuální polohou zobrazená na chytrých hodinkách Suunto 7
Mapa a vibrace na zápěstí pomohou s posledními odbočkami, aniž by člověk kráčel s telefonem před obličejem

Mapy Google na Wear OS dovolují spustit navigaci na hodinkách, přesné možnosti bez telefonu však závisí na modelu. Novější funkce mohou fungovat bez telefonu, úplná samostatnost ale není automatická na každé trase ani u všech hodinek.



Mapové podklady na hodinkách od Garminu



Nepřehlédněte

Google Mapy dorazily na hodinky od Garminu. Tohle byste měli vědět, než aplikaci stáhnete

Malý displej má svůj strop. Na složité plánování, změnu cíle nebo hledání podniku se lépe hodí telefon. Hodinky nejlépe fungují jako nenápadný navigační pokyn v posledních stovkách metrů.

Hledání mobilu je drobnost, dokud ho opravdu nehledáte

Telefon obvykle není daleko, jen ho zrovna nemůžete najít. Může být pod dekou, v kapse kabátu nebo na polici, kam jste ho položili s klíči. Místo obcházení bytu a volání z jiného čísla stačí na hodinkách spustit zvuk.

Google Pixel Watch položené vedle spárovaného telefonu Pixel
Telefon lze z hodinek prozvonit, pokud jsou obě zařízení spárovaná a danou funkci podporují

Apple Watch mohou přes tlačítko Přehrát zvuk prozvonit spárovaný iPhone. U podporovaných kombinací navíc funkce Přesné hledání ukáže směr a vzdálenost. Hodinky s Wear OS nabídnou obdobné vyhledání telefonu, pokud jsou zařízení propojená. Zvuk se zpravidla ozve i při ztišeném mobilu, takže funkce pomůže právě tehdy, kdy běžné volání selhává.

Je to nenápadná funkce, která ve chvíli, kdy mobil opravdu nemůžete najít, zachrání spoustu nervů.

S LTE může telefon zůstat doma

Hodinky připojené k mobilní síti mohou podle platformy volat, přijímat zprávy a používat data i mimo dosah telefonu. Hodí se při venčení psa, cestě do obchodu, práci na zahradě nebo na hřišti s dětmi. Telefon může zůstat doma, důležitý hovor vás přesto zastihne.

Telefon nemusíte mít u sebe ani při poslechu hudby. Na hodinkách s Wear OS lze přes YouTube Music stáhnout hudbu pro poslech offline, případně ji streamovat přes Wi-Fi či LTE. Sluchátka a hodinky tak na krátkou cestu mohou stačit samy.

Mobilní data a datový roaming aktivované na Apple Watch v síti T-Mobile CZ
Cellular verze se mimo dosah telefonu připojí k mobilní síti

LTE verze bývá dražší, potřebuje podporu operátora a mobilní připojení spotřebuje více energie než Bluetooth. U Apple Watch bez blízkého iPhonu může úsporný režim omezit Wi-Fi, mobilní připojení i příchozí oznámení, tedy právě funkce, kvůli kterým si LTE pořizujete.

LTE proto dává největší smysl lidem, kteří si telefon nechtějí brát pořád s sebou. Pokud jej nosíte stále u sebe, zůstane většina přínosu mobilní varianty nevyužitá.

Detekce pádu může přivolat pomoc, když nereagujete

Bezpečnostní funkce se obtížně předvádějí a v ideálním případě je nikdy nepotřebujete. Jejich hodnota ale spočívá právě v okamžiku, kdy člověk nemůže sáhnout po telefonu. Typickým příkladem je detekce prudkého pádu a následné tísňové volání.

Při detekci pádu Apple Watch nejprve zavibrují, spustí alarm a nabídnou přivolání pomoci. Pokud vyhodnotí, že se přibližně minutu nehýbete, spustí 30vteřinový odpočet a po jeho skončení automaticky zavolají na tísňovou linku. Následně mohou upozornit nouzové kontakty a sdílet polohu.

Apple zároveň výslovně upozorňuje, že hodinky nerozpoznají každý pád a prudký náraz mohou za pád považovat omylem. Automatické volání navíc vyžaduje cestu k síti přes hodinky, Wi-Fi hovory nebo blízký telefon. U ostatních značek se mechanismus i dostupnost liší, takže samotná položka „SOS“ ve specifikaci ještě neříká, koho hodinky kontaktují a za jakých podmínek.

Člověk ovládá Apple Watch Series 11 nasazené na zápěstí
Detekce pádu funguje jen tehdy, když člověk hodinky skutečně nosí na zápěstí

Zkontrolujte proto správně zadaný věk, aktuální nouzové kontakty a dostupné připojení. Aby Apple Watch mohly automaticky volat záchrannou službu, musí být zapnutá také funkce, která pozná, že je máte nasazené.

Zdravotní data jsou užitečná hlavně jako kontext

Sportovní rekordy můžete ignorovat a přesto využít sledování tepu, spánku a dalších ukazatelů. Hodinky sbírají některá data průběžně, takže software může upozornit na odchylku v průběhu dne. Apple Watch mohou upozornit na vysokou či nízkou tepovou frekvenci a nepravidelný srdeční rytmus, u podporovaných modelů nabízejí také aplikaci EKG. U Samsung Health Monitor musejí být hodinky spárované s kompatibilním telefonem Galaxy.

Detail senzorů na spodní straně Apple Watch Series 11
Senzory na spodní straně hodinek sbírají průběžná data, která mají smysl hlavně v dlouhodobém kontextu

Číslo na displeji ale není diagnóza. Souhrnná skóre stresu, energie nebo emočního rozpoložení vznikají z algoritmů a mají pomoci sledovat trend, ne pojmenovat nemoc.

Smysl má sledovat hlavně dlouhodobý kontext: změnila se klidová tepová frekvence, spíte několik nocí hůř, nebo se opakuje nepravidelnost? Taková informace může být důvodem věnovat tělu pozornost a případně ji ukázat lékaři.

Výdrž rozhoduje, zda jsou hodinky po ruce ve správný čas

Výdrž přímo určuje, zda vám hodinky ukážou cestu večer, změří spánek v noci a ráno zůstanou připravené na placení nebo tísňové volání. Sebelepší funkce nepomůže, když zařízení leží na nabíječce.

Výrobci přitom uvádějí velmi odlišná čísla. Apple u Series 11 uvádí až 24 hodin běžného používání. Huawei u Watch GT 6 deklaruje při typickém používání až sedm dní u 41mm verze a až dvanáct dní u 46mm varianty. Čísla nelze porovnávat bez kontextu, protože výrobci používají jiné testovací scénáře a hodinky nabízejí odlišnou šíři aplikací i funkcí.



OnePlus Watch 3 na ruce uživatele



Nepřehlédněte

OnePlus odhalilo hodinky Watch 3: větší displej, obří baterie a nové zdravotní funkce

Volba často vede mezi dvěma přístupy. U jedněch hodinek získáte více aplikací, širší možnosti odpovědí, navigaci a těsnější propojení s telefonem, musíte je však častěji nabíjet. Jiné vydrží mnoho dní a umožní spolehlivě sledovat základní údaje, mívají však omezenější nabídku aplikací a samostatných úkolů.

Google Pixel Watch 4 položené na nabíjecí kolébce
Praktická výdrž se pozná podle toho, zda hodinky stihnou celý den, noc i krátké dobití v běžném režimu

Skutečnou výdrž ovlivňují také stále zapnutý displej, LTE a GPS. Pro běžné používání je proto důležitější váš denní rytmus než největší číslo z reklamy.

Užitečnost se nepočítá v naměřených kilometrech

Scéna s taškou a deštníkem vystihuje skutečný přínos: jeden ušetřený pohyb. Hodinky zkrátí úkon, kvůli němuž byste jinak hledali telefon, odemykali jej a po vyřízení hovoru možná zůstali u další aplikace. Stejný princip funguje při platbě, kontrole zprávy i hledání správné odbočky.

Detail ciferníku Google Pixel Watch 4 s přehledem času a každodenních údajů
Největší přínos hodinek často nevzniká při sportu, ale v desítkách dvousekundových úkonů během dne

Přínos se projeví, když hodinky spolupracují s vaším telefonem, zobrazují jen důležitá oznámení a vydrží nabité. Bez toho budou opravdu jen dalším displejem, který musíte nabíjet. Při dobrém nastavení však převezmou právě ty drobné úkoly, kvůli nimž telefon vytahujete nejčastěji. K tomu nemusíte uběhnout ani kilometr.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze (2)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš

Další dnešní články

Pražský Xiaomi POP Run přilákal přes 1300 běžců, výherci si rozdělili ceny za více než 133 tisíc Kč
Pražský Xiaomi POP Run přilákal přes 1 300 běžců, výherci si rozdělili ceny za více než 133 tisíc Kč
Michal Javůrek
Michal Javůrek M. Javůrek 12:00
0
Podpora Apple Pencil u iPhonu Fold
Dotykové pero pro skládací iPhone Ultra? Apple už testuje první prototypy
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 11:41
2
Snímek z filmu Toy Story 5
Září bude na Disney+ stát za to. Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 10:00
0
Hisense A10 Ultra
Vpředu byznys, vzadu párty: Hisense A10 Ultra je telefon s E-Ink displejem vpředu a barevným vzadu
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 6:30
0

Kapitoly článku