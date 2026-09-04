Nejtenčí SSD na světě? Lexar představil disk se 4 milimetry v pase, má ale podstatný háček

- Lexar na veletrhu IFA ukázal své extrémně tenké SSD Muse
- To má v nejširším bodě jen 3,8 milimetrů
- Bohužel se musíte obejít bez USB-C
Společnost Lexar, která se zaměřuje na výrobu paměťových zařízení, jako jsou SD karty či SSD disky, budou znát především fotografové a videotvůrci. Americká firma je kvalitou svých výrobků proslulá, což ale neznamená, že by usnula na vavřínech. Na veletrh IFA do Berlína přivezla svůj nový SSD disk určený primárně pro mobilní zařízení, který byste si snadno spletli s platební kartou – jeho tloušťka je v nejširším bodě méně než 4 milimetry. Tento parametr ale bohužel doprovází jeden výrazný ústupek.
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V hlavní roli extrémně nízká tloušťka
Lexar Muse Ultra-Slim Portable SSD nabídne zájemcům dvě kapacity, konkrétně 512 GB a 1 TB, přičemž externí disk s takovou pamětí a tloušťkou 3,8 milimetrů v nejširším a 1 milimetr v nejužším bodě jen tak neseženete. Takové tloušťky dosáhl Lexar s pomocí vrstvení NAND pamětí s vysokou hustotou a vlastní ultratenké PCB architektury. Handicap nejsou ani přenosové rychlosti, kdy čtení zvládá disk při rychlosti 1,050MB/s a zápis má teoretickou rychlost až 1,000MB/s. To je dostatečná rychlost například pro nahrávání videa ve formátu 4K Apple ProRes rychlostí až 120 snímků za sekundu.
Právě na použití s iPhonem myslel Lexar především – společně s SSD diskem je k dispozici také pouzdro připomínající Apple Wallet, které si lze s pomocí magnetů přichytit na zadní stranu iPhonu. Díky tomu můžete videozáznam nahrávat rovnou na disk, aniž byste museli řešit složitou logistiku a kabelový management. Na druhou stranu pokud magnety na zadní straně vašeho iPhonu používáte pro jiné příslušenství, například pro držák, budete muset vymyslet jiné připojení.
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S nízkou tloušťkou přichází také jedno poměrně zásadní omezení. Do těla SSD se pochopitelně nevleze klasický USB-C port pro přenos dat, tudíž musel Lexar sáhnout k vlastnímu řešení přenosu prostřednictvím kabelu SnapLink, který se k SSD připojuje pomocí magnetů a několika pinů. Toto řešení je problematické hned ve dvou ohledech – jednak můžete omylem kabel odpojit, neboť magnety nejsou až tak silné, ve druhém případě pak při ztrátě či opomenutí kabelu budete mít problém nejen data na disk zapsat, ale také je z něj dostat pryč.