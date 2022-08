Nejlepší softwarovou vychytávku z Galaxy Fold 4 dodá Samsung i na starší modely

Samsung v minulém týdnu představil čtvrtou generaci svých ohebných smartphonů. Po hardwarové stránce se jedná spíše o evoluční, avšak příjemný posun kupředu. To samé platí i o nových softwarových funkcích, z nichž některé dokonce dorazí i na starší korejské skládačky.

Previous Galaxy Z Fold devices will get the new Taskbar introduced with the Z Fold4 alongside One Ui 4.1.1 "later this year" pic.twitter.com/PUBxGpyfNI

— Anthony (@TheGalox_) August 13, 2022