Nejdelší výdrž ze všech. Tento telefon si vysloužil zápis v Guinnessově knize rekordů

- Smartphone Vivo Y600 zaujme obrovskou baterií a dlouhou výdrží
- Dokonce si vysloužil zápis v Guinnessově knize rekordů za nejdelší kontinuální stream
- Do Evropy tato novinka pravděpodobně nedorazí
Ještě nedávno to vypadalo, že se kapacita baterií ve smartphonech ustálila na hodnotě okolo 5 000 mAh. Pak ale do hry vstoupily křemíkovo-uhlíkové akumulátory s vysokou energetickou hustotou a čínští výrobci odstartovali závody v disciplíně „co největší akumulátor v klasicky vypadajícím telefonu“. Na svět tak přišlo několik telefonů s 10 000mAh baterií, tím posledním je Vivo Y600, který si dokonce vysloužil zápis v Guinnessově knize rekordů.
Vivo Y600 je rekordman ve výdrži
Vivo Y600 je vcelku standardně vypadající smartphone, který svojí výbavou spadá spíše do nižší střední třídy. Jeho hlavním atributem je akumulátor s kapacitou 10 000 mAh, který v kombinaci s úsporným čipsetem MediaTek Dimensity 7300e slibuje nadstandardní výdrž. Tu koneckonců ověřil i tým Guinness World Records, který udělil smartphonu Vivo Y600 titul za zprostředkování nejdelšího nepřetržitého livestreamu.
Přesné parametry tohoto testu neznáme (jas, obnovovací frekvence, režim výkonu apod.), víme však, že Vivo Y600 zvládlo kontinuálně streamovat video po dobu 32 hodin a 37 minut bez připojení do elektrické sítě. Možná by to někteří konkurenti zvládli i déle, nikoho ale zřejmě nenapadlo pokusit se o zápis v Guinnessově knize.
Vcelku obyčejný telefon
Ve zbytku parametrů Vivo Y600 nijak neoslňuje. Telefon je vybaven 6,83″ AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, do kterého je zabudovaná čtečka otisků prstů a 8Mpx selfie kamerka. Na zádech se nachází pouze jediný fotoaparát s rozlišením 50 megapixelů a světelností f/1.8. Tělo je vyrobeno z plastu, přesto se ale telefon chlubí krytím IP68. Navzdory velkému akumulátoru není telefon přehnaně masivní – v pase má 8,7 mm a váží 225 gramů. Nabíjení baterie je možné výkonem až 44 wattů.
Cena a dostupnost
Vivo Y600 je smartphone určený výhradně pro čínský trh, mimo Čínu se prodává pod jmény Vivo S2 FE a V80 Lite. Telefon bude nabízen v černé, modré a zlaté barvě. základní varianta 6/128 GB v Číně přijde na 1 999 CNY (asi 8 tisíc korun). Do Evropy se pravděpodobně tento rekordman nedostane, a i kdyby, určitě bude ošizen právě na baterii. V Číně prodej odstartuje 30. října.