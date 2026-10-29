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Nejdelší výdrž ze všech. Tento telefon si vysloužil zápis v Guinnessově knize rekordů

Jakub Karásek
Jakub Karásek 29. 10. 10:30
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Vivo Y600 ve zlaté barvě
  • Smartphone Vivo Y600 zaujme obrovskou baterií a dlouhou výdrží
  • Dokonce si vysloužil zápis v Guinnessově knize rekordů za nejdelší kontinuální stream
  • Do Evropy tato novinka pravděpodobně nedorazí

Ještě nedávno to vypadalo, že se kapacita baterií ve smartphonech ustálila na hodnotě okolo 5 000 mAh. Pak ale do hry vstoupily křemíkovo-uhlíkové akumulátory s vysokou energetickou hustotou a čínští výrobci odstartovali závody v disciplíně „co největší akumulátor v klasicky vypadajícím telefonu“. Na svět tak přišlo několik telefonů s 10 000mAh baterií, tím posledním je Vivo Y600, který si dokonce vysloužil zápis v Guinnessově knize rekordů.

Vivo Y600 je rekordman ve výdrži

Vivo Y600 je vcelku standardně vypadající smartphone, který svojí výbavou spadá spíše do nižší střední třídy. Jeho hlavním atributem je akumulátor s kapacitou 10 000 mAh, který v kombinaci s úsporným čipsetem MediaTek Dimensity 7300e slibuje nadstandardní výdrž. Tu koneckonců ověřil i tým Guinness World Records, který udělil smartphonu Vivo Y600 titul za zprostředkování nejdelšího nepřetržitého livestreamu.

Vivo Y600 v modré a zlaté barvě

Přesné parametry tohoto testu neznáme (jas, obnovovací frekvence, režim výkonu apod.), víme však, že Vivo Y600 zvládlo kontinuálně streamovat video po dobu 32 hodin a 37 minut bez připojení do elektrické sítě. Možná by to někteří konkurenti zvládli i déle, nikoho ale zřejmě nenapadlo pokusit se o zápis v Guinnessově knize.

Vcelku obyčejný telefon

Ve zbytku parametrů Vivo Y600 nijak neoslňuje. Telefon je vybaven 6,83″ AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, do kterého je zabudovaná čtečka otisků prstů a 8Mpx selfie kamerka. Na zádech se nachází pouze jediný fotoaparát s rozlišením 50 megapixelů a světelností f/1.8. Tělo je vyrobeno z plastu, přesto se ale telefon chlubí krytím IP68. Navzdory velkému akumulátoru není telefon přehnaně masivní – v pase má 8,7 mm a váží 225 gramů. Nabíjení baterie je možné výkonem až 44 wattů.

Vivo Y600 ve všech barvách

Cena a dostupnost

Vivo Y600 je smartphone určený výhradně pro čínský trh, mimo Čínu se prodává pod jmény Vivo S2 FE a V80 Lite. Telefon bude nabízen v černé, modré a zlaté barvě. základní varianta 6/128 GB v Číně přijde na 1 999 CNY (asi 8 tisíc korun). Do Evropy se pravděpodobně tento rekordman nedostane, a i kdyby, určitě bude ošizen právě na baterii. V Číně prodej odstartuje 30. října.

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2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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