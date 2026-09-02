Nejchytřejší kartáček na světě? Dyson CameraJet má kameru i vodní trysku, stojí ale přes 11 tisíc

- Zubní kartáček Dyson CameraJet nabízí to nejlepší v péči o ústní dutinu
- Kromě praktické kamery pro analýzu čištění se zvládne efektivně postarat i o mezizubní prostory
- K dispozici bude také na českém trhu za cenu 11 490 korun
Čištění zubů je každodenní rutina každého z nás, nad kterou ve většině případů nijak zvlášť nepřemýšlíme. Množství ultrazpracovaných potravin nicméně vytváří pro náš chrup nové výzvy, kdy často jen obyčejný kartáček a zubní pasta nestačí. Pokud se chcete o své zuby starat co možná nejlépe, dříve či později se dostanete k elektrickým kartáčkům. Těch je na trhu celá řada, přičemž většina výrobců se nevyhýbá ani chytrým technologiím, které mohou čištění zubů ještě více zefektivnit, a výjimkou není ani společnost Dyson.
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Kartáček pro náročné uživatele
Zubní kartáček Dyson CameraJet rozhodně není běžný chytrý kartáček. Jedná se totiž o první zubní kartáček s kamerou využívající technologii Gap Optical Targeting, která identifikuje mezizubní prostory a umožňuje jejich precizní čištění proudem vody během čištění zubů. Integrovaná makro kamera se 100 tisíci pixely využívající strojové učení v reálném čase detekuje, sleduje a předvídá mezizubní prostory a přesně tam, kde je to potřeba, spustí cílený pulz ústní vody. Kamera pořizuje 28 snímků za sekundu a v reálném čase identifikuje, sleduje a předvídá mezizubní prostory. Do 100 ms od okamžiku, kdy kamera mezizubní prostor zaznamená, jej zařízení detekuje a vyšle do něj proud, čímž spustí kuželový pulz ústní vody a během čištění zubů vyčistí mezizubní prostory.
Dyson CameraJet využívá 16 milionů řádků kódu a systém strojového učení vytrénovaný na 470 tisících snímcích chrupu pořízených během vývoje. Jen o kameře a umělé inteligenci to ale není. Zatímco tradiční ústní sprchy často používají „jehlový“ proud, tedy ostrý průrazný profil laminárního proudění kapaliny, Dyson naproti tomu využívá jedinečný široký rozstřik kuželového tvaru. Díky širšímu záběru plak jediným zásahem stírá a odstraňuje a současně je optimalizován pro nižší tlak, aby byl šetrnější k dásním a sklovině. Kompaktní nádržka na ústní vodu o objemu 12,5 ml dávkuje doporučené množství ústní vody.
Dyson CameraJet používá antigravitační nádržku s membránovým čerpadlem a tlakovou komorou, které se během používání přizpůsobují tak, aby v jakékoli poloze zajišťovaly kontrolované a nepřerušované proudy. Nádržka se navíc dokáže doplnit velmi rychle, konkrétně za přibližně 3 sekundy. Dyson se zaměřil také na samotnou hlavici kartáčku – konstrukce se dvěma typy vláken je přesně tvarovaná pro čištění podél linie dásní a odstraňování povrchového zabarvení pro bělejší zuby a zároveň pomáhá odstranit plak. Kartáčková hlavice používá dva typy vláken: o něco pevnější vnitřní vlákna odstraňují povrchové zabarvení a pomáhají odhalit zářivější, bělejší zuby, zatímco měkčí vnější vlákna šetrně čistí podél linie dásní.
V aplikaci MyDyson mají uživatelé přístup k vedenému čištění, instruktážním videím, přehledům o čištění zubů a mezizubních prostor, mapování pokrytí a personalizované zpětné vazbě. Aplikace má za úkol pomáhat uživatelům pochopit, která místa čistí účinně, která mohou vynechávat a jak mohou svou techniku postupně zlepšovat. Kamera je aktivní pouze během živého náhledu nebo automatického spouštění proudu. Žádné snímky se nezaznamenávají ani neukládají v zařízení či v cloudu a obraz zůstává soukromý a dostupný pouze uživateli. Dyson Dental System bude dostupný v prodejnách Dyson Demo Store a u vybraných prodejců za 11 490 Kč.