Nečekané oznámení pro fanoušky stříleček! Na mobily míří herní série Borderlands

- Oblíbená herní série si brzy odbude premiéru na mobilních telefonech
- V App Store se poměrně v tichosti objevila testovací verze střílečky Borderlands Mobile
- Za vývojem hry stojí mobilní specialisté z britského studia NaturalMotion, tvůrci Star Wars Hunters
S naprosto nulovým marketingem, a tedy zcela nečekaně, se v americkém App Storu objevila časově omezená testovací verze nové free-to-play mobilní hry z populární série Borderlands. Za titulem s výmluvným názvem Borderlands Mobile stojí vydavatelství Zynga a zkušené vývojářské studio NaturalMotion, které má na kontě třeba dnes již neexistující arénovou střílečku Star Wars Hunters nebo závodní sérii CSR Racing.
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Překvapivá mobilní verze
Ať už se chystaná hra objevila v obchodě od Applu záměrně, či nedopatřením, známý vydavatelský dům se k její existenci bez okolků přihlásil – nic jiného mu v dané situaci stejně nezbývalo. „Neustále se snažíme nacházet další způsoby, jak značku Borderlands představit novému publiku,“ uvedli zástupci Zyngy na dotaz herního magazínu Gematsu. Na vývoji se kromě zmíněného studia NaturalMotion podílí také lidé z Gearboxu, kteří mají dohlédnout na zachování typického designu a mytologie fikčního světa.
Oficiální popisek hry v App Store je poměrně výstižný a vcelku věrně zachycuje styl celé série. Hráči mají jednoznačný cíl – vytvořit chaos podle svých vlastních pravidel. Poslouží jim k tomu tradičně (téměř) nekonečný arzenál roztodivných zbraní a gadgetů, které budou vypadávat z pobitých nepřátel či všemožných truhel a trezorů velkoryse rozmístěných na každém druhém metru čtverečním herní mapy. Ve vypjatých situacích si jako obvykle můžete pomoci speciálními schopnostmi a chybět nebude ani ztřeštěná příběhová kampaň.
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Na YouTube už se objevily i první záběry přímo z hraní. Mobilní verzi podle nich sice schází grafické pozlátko z počítačů a konzolí, což však s ohledem na stylizovanou grafiku nepředstavuje zásadní problém. Z pohledu hratelnosti se na první dobrou jedná o plnohodnotný přírůstek do série Borderlands, uzpůsobený pro ovládání na dotykových obrazovkách.