Návrat lidí na Měsíc znovu odložen? NASA plánuje misi Artemis III až na rok 2027

NASA oznámila, že opět posouvá termíny dvou zásadních misí programu Artemis, které mají po desetiletích vrátit člověka na Měsíc. Artemis II, jejímž cílem je oblet Měsíce, měla původně odstartovat v roce 2024. Poté byl termín posunut na září 2025, ale nyní se hovoří až o dubnu 2026. Mise Artemis III, která by měla dopravit astronauty po více než 50 letech na měsíční povrch, se pak plánuje na rok 2027. Hlavním důvodem zpoždění by měly údajně být nejen technické problémy, ale také důraz na maximální bezpečnost posádky.

Mise Artemis II vyšle do vesmíru hned čtyři astronauty – Christinu Koch, Reida Wiesemana, Victora Glovera a Jeremyho Hansena. Ti během deseti dnů obletí Měsíc a následně se vrátí zpět na Zemi, kde jejich modul přistane v Tichém oceánu. Ačkoliv jde „pouze“ o oblet, mise bude klíčová pro ověření technologií a procesů před skutečným přistáním na měsíčním povrchu při Artemis III.

After investigating how the @NASA_Orion spacecraft’s heat shield fared during the Artemis I mission to the Moon, we are confidently preparing for Artemis II with the heat shield already attached to the capsule.

#Artemis II is now targeted for April 2026. https://t.co/o1i0nxU9VQ pic.twitter.com/uNQFeWNwm2

— NASA (@NASA) December 5, 2024