Nástupce Samsungu Galaxy S21 FE je stále ve hře, nižší řada takové štěstí nemá

Fanouškovská edice se možná dočká dalšího přírůstku

Nižší řada Galaxy A2x bohužel takové štěstí mít asi nebude

Otazník visí také nad variantou vlajkového modelu s označením Plus

Portfolio Samsungu je sice oproti dobám minulým poměrně přehledné, zato však pořádně obsáhlé. Není proto divu, že se gigant podle serveru The Elec rozhoduje, které řady si ponechá a které naopak čeká neslavný konec. O ukončení produkce modelové řady Galaxy A7x se spekulovalo už dříve, nyní přichází na přetřes oblíbené odlehčené vlajkové modely FE a také cenově dostupná řada Galaxy A2x.

Zatímco ve prospěch fanouškovské edice vlajkového modelu hovoří to, že mezi nejvyšší střední třídou Galaxy A54 a vlajkovými modely Galaxy S23 by vzniklo velké vakuum, Galaxy A2x bohužel podobnou výhodu nemá. Uvedený zdroj je tedy přesvědčen, že nástupce Galaxy S21 FE se dočkáme, avšak pro cenově dostupné smartphony Galaxy A2x se místo už nenajde a zachovány zůstanou pouze telefony z řad Galaxy A1x, A3x a A5x, tedy když pomineme vlajky.

Korejský výrobce se podle všeho velkých čistek v portfoliu nebojí. Dle nedávné spekulace by se svého konce mohl dočkat i vlajkový model s označením Plus, který by se v řadě Galaxy S24 už neměl objevit. Toto rozhodnutí je nicméně ještě daleko a není vyloučeno, že Jihokorejci prostřední vlajkový model ve svém portfoliu zachovají.