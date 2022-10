Najde se místo ještě pro jednoho? Razer láká na vlastní herní konzoli Edge 5G

S přenosnými herními konzolemi se v poslední době roztrhl pytel. Na úspěšné Nintendo Switch se pokusil nejprve navázat Valve se svým Steam Deckem a před několika dny se s něčím podobným pochlubil také Logitech. Pozadu nechce zůstat ani Razer, populární výrobce herních periferií, notebooků a smartphonů. Ten se rozhodl ve spolupráci s Qualcommem a americkým operátorem Verizon vytvořit vlastní variaci na Switch s názvem Edge 5G.

BREAKING: @Verizon, @Razer and @Qualcomm are teaming up on the world's first 5G mobile gaming handheld—Razer Edge 5G! It will allow you to play your favorite games regardless of whether you are gaming in the cloud, on an app or streaming from your console. https://t.co/TYPw5xFyeF pic.twitter.com/F9Vg3CfABl

— George Koroneos 🗿🍹 (@GLKCreative) September 28, 2022